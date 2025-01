Jessica Simpson e Eric Johnson si separano dopo 10 anni di matrimonio: “È un momento doloroso”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Jessica Simpson e Eric Johnson si separano dopo 10 anni di matrimonio. La cantante e attrice statunitense ha rivelato a People.com che la storia con l'ex giocatore di football dal quale ha avuto tre figli è arrivata al capolinea: "È una situazione dolorosa", le parole che annunciano la fine di una lunga relazione iniziata nel 2010.

Le parole di Jessica Simpson

Jessica Simpson a People.com ha annunciato la fine del matrimonio con Eric Johnson: "Io ed Eric stiamo vivendo lontani, stiamo affrontando con tanto dolore questa separazione" ha dichiarato alla rivista americana prima di chiedere ai fan di rispettare la propria privacy mentre la sua famiglia affronta questa dolorosa separazione. "I nostri figli vengono prima di tutto e ci stiamo concentrando su ciò che è meglio per loro. Siamo grati per tutto l'amore e il sostegno che ci è arrivato. Desideriamo privacy in questo momento, mentre affrontiamo questa situazione con la famiglia", le parole. Pochi mesi fa l'ex giocatore di football era stato paparazzato senza fede nuziale e da allora iniziò a circolare la voce di una crisi nella coppia. Entrambi, però, non hanno specificato cosa li ha spinti a prendere due strade differenti.

La storia d'amore nata nel 2010 e i figli

Jessica Simpson e Eric Johnson sono genitori di Maxwell Drew Johnson, nata il 1 maggio 2012, Ace Knute Johnson, nato il 30 giugno 2013 e Birdie Mae, nata il 19 marzo 2019. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune nel 2010 e nello stesso anno si fidanzarono. Si sono sposati nel 2014 e i loro primi due figli, Maxwell e Ace Knute, portarono gli anelli all'altare. La cantante e attrice sui social o nelle interviste ha spesso sottolineato il profondo amore che prova per il marito, ma qualcosa negli ultimi tempi sarebbe cambiato. Su Instagram, pochi giorni fa, a corredo di una foto ha scritto: "La vita è breve. Sorridi finché hai ancora i denti".