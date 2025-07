Il nuovo amore di Jessica Alba è Danny Ramirez, l’attore dell’universo Marvel è più giovane di 11 anni

Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti sospetti, è arrivata la conferma che i fan attendevano: Jessica Alba ha un nuovo compagno. A rivelarlo è stato il sito TMZ, che ha identificato nel giovane attore Danny Ramirez l’uomo con cui l’attrice è stata fotografata all’aeroporto di Cancun. I due, appena rientrati a Los Angeles dopo una vacanza insieme, sono stati sorpresi mentre salivano su un jet privato. L’abbigliamento casual con il quale i due hanno provato a passare inosservati non è bastato a ingannare i paparazzi che sono riusciti a sorprenderli insieme.

L’appuntamento al Regent’s Park e l’apparizione a Wimbledon

Che nel cuore di Jessica Alba ci fosse qualcuno di nuovo si vociferava da settimane. Le prime tracce risalgono a maggio, quando era stata vista in atteggiamenti affettuosi con un uomo misterioso durante una passeggiata a Regent’s Park, a Londra. Secondo TMZ, quell’uomo era proprio Danny Ramirez, classe 1992, noto per i suoi ruoli in Top Gun: Maverick e nel Marvel Cinematic Universe, dove interpreta Joaquin Torres. La differenza di età – lei ha 44 anni, lui 33 – non sembra essere un problema per la coppia.

Ramirez e Alba sono stati recentemente avvistati anche a Wimbledon, entrambi presenti ma mai insieme. Un dettaglio che conferma la volontà di mantenere un basso profilo, almeno per ora. “Non è chiaro quando e come Ramirez e Jessica Alba si siano conosciuti”, scrive TMZ, ma appare evidente che i due si frequentino da qualche tempo.

Jessica Alba ha un nuovo compagno dopo il divorzio da Cash Warren

Dopo 17 anni di matrimonio con Cash Warren, padre dei suoi tre figli, Jessica Alba sembra finalmente pronta a voltare pagina. La separazione, annunciata ufficialmente lo scorso gennaio, è avvenuta senza alcun clamore. “Sono ancora amici”, rivelò all’epoca una fonte a People, “Se stanno chiedendo il divorzio non è per via di qualche episodio odioso”. Una rottura pacifica, dunque, senza scandali né recriminazioni, che ha permesso all’ex coppia di mantenere un rapporto civile, soprattutto per il bene dei figli Honor, Haven e Hayes.