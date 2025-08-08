Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli si sono lasciati, l’attore di Euphoria torna single dopo quattro anni

Jacob Elordi è tornato single: è finita la storia d’amore con Olivia Jade Giannulli, stavano insieme da quattro anni. A confermarlo è in esclusiva People, secondo cui la rottura sarebbe ormai definitiva dopo diversi momenti di crisi vissuti nel corso degli scorsi anni.

Jacob Elordi è tornato single: è finita la storia d'amore con Olivia Jade Giannulli, stavano insieme da quattro anni. A confermarlo è in esclusiva People, secondo cui la rottura sarebbe ormai definitiva dopo diversi momenti di crisi vissuti nel corso degli scorsi anni.

La rottura tra Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli

L'influencer 25enne e l'attore 28enne avrebbero deciso di separarsi definitivamente. La coppia si era formata nel 2021: anche se avevano provato a tenere la relazione lontana dai riflettori, non erano mai davvero usciti dal radar del gossip. Tanto che, probabilmente anche a causa delle interazioni esterne da parte di fan e colleghi, la relazione era stata segnata da pause, ritorni e settimane di silenzio, fino alla chiusura di quest’estate. Nessun annuncio pubblico, ma diversi segnali. Jacob è stato avvistato alla festa di compleanno di Cara Delevingne in compagnia della sua ex, Kaia Gerber.

Jacob Elordi e la sua ex fidanzata kaia Gerber

Tra gli invitati anche Selena Gomez, Paris Hilton e Margot Robbie. Olivia, invece, ha lasciato gli Stati Uniti: in un recente vlog ha raccontato di essersi trasferita a Parigi “per un po’”, parlando di una fase nuova della sua vita.

La storia d'amore e i momenti di crisi

La storia d'amore tra Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli era iniziata nel dicembre 2021, poco dopo la fine della relazione di Elordi con Kaia Gerber, quando i due avevano trascorso insieme le vacanze di Capodanno ed erano stati avvistati più volte insieme a Los Angeles. Lui reduce dal successo di Euphoria, lei già nota nel mondo dei social e al centro dell’attenzione mediatica, nei primi mesi la coppia è stata spesso fotografata insieme. Poi, le prime difficoltà a causa degli impegni e la distanza. Nonostante le voci di una possibile rottura ad agosto 2023, avevano superato la crisi ed erano tornati insieme a settembre. Ora, però, sembra che sia davvero finita.