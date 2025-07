Jessica Alba dopo il divorzio da Cash Warren: “È corteggiata e frequenta uomini, ma le piace essere single”

Dopo il divorzio da Cash Warren, Jessica Alba si starebbe godendo la sua nuova vita "da single". Dopo aver finalizzato la fine del matrimonio lo scorso 7 febbraio, presentando istanza e indicando come data di separazione il 27 dicembre 2024 per "differenze caratteriali contrastanti", la celebre attrice avrebbe frequentato altri uomini, fa sapere una fonte a People.com, ma "non è interessata ad avere nuove relazioni".

La nuova vita di Jessica Alba dopo il divorzio

People.com fa sapere che Jessica Alba ha messo la parola fine al matrimonio con Cash Warren lo scorso febbraio indicando come data di separazione il 27 dicembre. Su Instagram scrisse che da anni aveva iniziato il suo nuovo "percorso": "Sono orgogliosa per come siamo cresciuti insieme, nel nostro matrimonio durato 17 anni, e ora è il momento di intraprendere un nuovo capitolo di crescita e di evoluzione come individui singoli". Ha deciso di chiudere la lunga storia d'amore per differenza caratteriali "contrastanti", scrive la rivista.

Da allora "ha ricevuto molte attenzioni" da parte di uomini. Una fonte vicina all'attrice fa sapere che "è molto lusingata dalle avance, ma le piace essere single". Avrebbe frequentato alcuni uomini, ma "niente di serio. Oggi è concentrata su se stessa e sui suoi figli. Non è interessata ad alcuna relazione", le parole.

L'attrice è felice di tornare sul set di The Mark con Orlando Bloom

Presto l'attrice tornerà sul set per un nuovo ruolo da protagonista, si legge sulla rivista statunitense, insieme a Orlando Bloom: reciteranno insieme nel film thriller The Mark, ambientato in Australia. Stando a quanto rivela la fonte, Jessica Alba troverebbe il collega molto "affascinante": "È in un ottimo momento della sua vita. È entusiasta di tornare a girare. Sta facendo ciò che ama e mantiene la sua cerchia di amicizie ristretta".