Jessica Alba innamorata di Danny Ramirez lo bacia in pubblico: arriva la reazione dell’ex marito Cash Warren

Jessica Alba non nasconde più la relazione con Danny Ramirez e per le strade di Los Angeles lo ha baciato davanti ai paparazzi. “È innamorata” scrive PageSix. Nelle ultime ore è emersa la reazione di Cash Warren alla nuova relazione dell’ex moglie.

Jessica Alba ha ufficialmente archiviato la lunga storia d'amore con Cash Warren, ex marito dal quale ha divorziato dopo 17 anni insieme. A suggerire il nuovo capitolo della sua vita sono le foto dei paparazzi che l'hanno immortalata mentre bacia il nuovo compagno Danny Ramirez. Si parlava di una loro relazione già da alcune settimane: erano stati sorpresi mentre salivano su un jet privato, in rientro da una vacanza. Il bacio immortalato negli ultimi giorni conferma il coinvolgimento sentimentale: l'attrice, pronta a tornare sul set per il film The Mark con Orlando Bloom, ha un nuovo amore più giovane di 11 anni e l'ex marito sembra essere felice per lei.

Le foto di Jessica Alba con Danny Ramirez

Durante una passeggiata per le strade di Los Angeles, prima di un pranzo a lume di candela, Jessica Alba e Danny Ramirez non si sono nascosti davanti ai flash dei paparazzi. Si sono scambiati teneri abbracci e sorrisi prima di permettere ai presenti di immortalare il bacio che conferma la loro relazione. "Lei sembrava completamente innamorata mentre lo abbracciava", scrive PageSix.com che rende pubbliche le fotografie.

Erano stati avvistati insieme già in diverse occasioni, a partire da maggio. Due mesi fa una fonte vicina a entrambi aveva spiegato, però, che la relazione "non era esclusiva", in quanto l'attrice, che ha divorziato da Cash Warren lo scorso gennaio, dopo 20 anni insieme, voleva godersi la sua vita da single. Qualcosa, recentemente, sarebbe cambiato e la Alba avrebbe deciso di aprire il suo cuore a un nuovo amore.

La reazione dell'ex marito Cash Warren

Nelle ultime ore, Cash Warren ha commentato al tabloid americano TMZ la nuova relazione della sua ex moglie. Ha ammesso di non conoscere Danny Ramirez e di essere felice per l'attrice. "Non c'è rancore", si legge. L'ex produttore cinematografico ha dichiarato che al momento non intende immergersi in nessuna relazione sentimentale.