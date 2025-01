video suggerito

Sofia Vergara paparazzata con Lewis Hamilton per le strade di New York: “È scoccata la scintilla” Sofia Vergara e Lewis Hamilton sono stati fotografati insieme per le strade di New York. L’attrice e modella è apparsa sorridente e complice davanti al pilota di Formula 1, TMZ che rende pubbliche le foto scrive: “Le scintille scoccano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sofia Vergara dopo separazione da Joe Manganiello potrebbe aver ritrovato il sorriso tra le braccia di una nuova fiamma, il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. L'attrice e modella colombiana è stata paparazzata in compagnia del pilota automobilistico per le strade di New York: TMZ ha reso pubblici gli scatti dei due che dopo il pranzo insieme, avrebbero incontrato alcuni amici. Per i tabloid americani i due si starebbero conoscendo: "Le scintille stanno scoccando".

Le foto di Sofia Vergara e Lewis Hamilton insieme

"Hanno flirtato tutto il tempo, Sofia era così coinvolta nella conversazione che non ha toccato cibo" si legge sul tabloid americano TMZ.com che mostra le immagini scattate dai paparazzi a Sofia Vergara e Lewis Hamilton.

I due hanno pranzato insieme in un ristorante di New York prima di flirtare e sorridere insieme per le strade della Grande Mela. Nessuna effusione in pubblico, ma per i siti americani tra i due potrebbe esserci qualcosa che va oltre la semplice amicizia. PageSix racconta che una settimana fa l'attrice e modella raccontò che per il nuovo anno si augurava di "trovare un nuovo fidanzato, o un amante forse". Il suo desiderio potrebbe essersi già realizzato.

La vita privata di Sofia Vergara dopo la separazione da Joe Manganiello

Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono separati nell'estate 2023 dopo 7 anni di matrimonio. Senza rivelare i motivi del loro addio, hanno entrambi voltato pagina in poco tempo: "Sofia si sentiva oppressa in una relazione con un compagno che non la incoraggiava" aveva detto una fonte vicina all'attrice a PageSix. Dopo il divorzio, avrebbe avuto una relazione con Justin Saliman, durata però pochi mesi, scrive TMZ: ai Golden Globes 2025 ha svelato i suoi desideri per il nuovo anno appena iniziato e tra questi anche quello di trovare un fidanzato.