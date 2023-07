Sofia Vergara e Joe Manganiello divorziano dopo sette anni di matrimonio Sofia Vergara e Joe Manganiello hanno deciso di divorziare, a sette anni dal loro matrimonio. Lo hanno annunciato sulle pagine di Page Six, dove hanno dichiarato di aver preso questa non semplice decisione, chiedendo di rispettare la loro privacy.

A cura di Ilaria Costabile

Sofia Vergara e Joe Manganiello hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. Lo hanno annunciato con un comunicato ufficiale, sulle pagine di Page Six, in cui chiedono di rispettare la loro privacy per la difficile decisione che hanno preso, arrivata dopo sette anni dalle loro nozze.

L'annuncio della separazione

Spulciando i social dell'attrice, in realtà, non passano inosservate le foto insieme al marito, in vacanza in Italia, risalenti allo scorso 29 giugno, quindi in realtà piuttosto recenti, che andrebbero nella direzione totalmente opposta a quanto riportato dalla testata, dove però compare una dichiarazione della coppia in cui si legge:

Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. In quanto due persone che si amano e si prendono molto cura l'una dell'altra, chiediamo cortesemente rispetto per la nostra privacy in questo momento mentre navighiamo in questa nuova fase della nostra vita.

Non sono chiari, quindi, i motivi che hanno portato i due a dividersi, ma intanto l'attrice si è goduta una bella vacanza tra Capri e la Costiera Amalfitana insieme alle sue amiche e, ovviamente, senza Manganiello.

L'amore tra Sofia Vergara e Joe Manganiello

I due si sono sposati nel 2015, sebbene si fossero conosciuti l'anno prima grazie a Jesse Tyler Ferguson, collega della bellissima attrice che, all'epoca era sentimentalmente impegnata, ma Joe Manganiello ne rimase completamente stregato. Quando seppe che Sofia Vergare aveva chiuso la sua relazione, non aspettò nemmeno un minuto per chiedere al loro amico in comune di passargli il suo numero, intenzionato a conquistarla. Alla fine l'attore è riuscito nel suo intento e la diva di Modern Family ha ceduto al suo corteggiamento, come ha raccontato lui stesso intervistato da James Corden durante il suo Late Show. Nel 2015 a Palm Beach hanno celebrato le loro nozze, circondati da amici e personaggi noti, nozze che fino all'annuncio su citato, sembrava andassero per il meglio.