Fuori dal Coro sospeso per Barcellona-Real Madrid: su Rete 4 torna il calcio dopo dieci anni

Il 10 maggio su Rete 4 non andrà in onda Fuori dal Coro. Al suo posto, la sfida di Liga tra Barcellona e Real Madrid.

Una notizia che, in condizioni normali, potrebbe sembrare una semplice scelta editoriale dettata dal palinsesto. Se non fosse che su Rete 4 il calcio non si vede da almeno dieci anni. E se non fosse che Mario Giordano, sabato scorso, era in piazza con la Lega alla manifestazione sulla remigrazione, quella che Forza Italia ha tenuto accuratamente a distanza.

Perché fermare Fuori dal Coro?

Rete 4 non è un canale calcistico. Non lo è mai stato, non nei tempi recenti. L'ultimo precedente risale a oltre un decennio fa, quando la rete ammiraglia del gruppo Fininvest per i contenuti più adulti ospitava ancora diritti sportivi oggi migrati altrove. Scegliere proprio adesso di trasmettere un Barcellona-Real Madrid, sacrificando il programma di punta della rete, è una decisione che difficilmente si spiega con la sola logica dei diritti televisivi.

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Giordano e Del Debbio: i "dissidenti"

Mario Giordano, come Paolo Del Debbio, è da considerarsi tra i "dissidenti" della nuova linea Mediaset. Entrambi condividono la stessa posizione e il fatto di scrivere per La Verità di Maurizio Belpietro. Si tratta della testata che rappresenta l'ala più dura del centrodestra, quella che guarda con fastidio alla svolta moderata impressa da Pier Silvio Berlusconi al gruppo e, per riflesso, alla linea sempre più dialogante di Forza Italia.

Un terzo polo a destra di Mediaset

Nell'ecosistema editoriale della destra italiana, La Verità di Belpietro occupa un posto preciso: è qualcosa di diverso sia da Mediaset – primo polo, per audience e influenza – sia dalla galassia delle testate legate ad Antonio Angelucci. Ecco allora che Belpietro rappresenta un terzo polo, quello più estremo, quello che non ha intenzione di fare sconti a nessuno. In quest'orbita graviterebbero Del Debbio e Giordano.

Tutto questo scenario ci può aiutare non ad avere certezza, ma contezza di quanto rumore faccia che nel prossimo 10 maggio, su Rete4, andrà in onda il Clasico. E non Fuori dal Coro.