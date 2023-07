Sofia Vergara dopo la separazione da Joe Manganiello: “Si sentiva oppressa, ora si gode la vita” Sofia Vergara dopo la separazione da Joe Manganiello è volata in Italia dove ha trascorso un’indimenticabile vacanza. Fonti a Page Six parlano del divorzio che ha permesso all’attrice di “rinascere”: “Si sta godendo al meglio la sua vita ora”. L’attore statunitense sarebbe invece più “abbattuto” per l’epilogo del matrimonio.

A cura di Gaia Martino

Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono separati e l'attrice ora "si sta godendo al meglio la sua vita", ha detto una fonte a PageSix. La star di Modern Family e quella di True Blood hanno deciso di interrompere il loro matrimonio dopo 7 anni: sebbene non abbiano raccontato i motivi che li hanno spinti a prendere due strade differenti, circolano numerose indiscrezioni che parlano di decisioni e ambizioni di vita differenti tra i due. L'attrice colombiana naturalizzata statunitense ora si sta godendo le vacanze estive da single: "Si sentiva oppressa in una relazione con un compagno che non la incoraggiava".

Sofia Vergara dopo la separazione: "Si sta godendo la vita"

Sofia Vergara sarebbe rientrata dalle vacanze italiane degli ultimi giorni: ha festeggiato il suo 51esimo compleanno in alcuni dei luoghi più incantevoli d'Italia, da Capri a Ravello, in compagnia delle sue migliori amiche: "Sta vivendo il periodo migliore della sua vita". Una fonte a PageSix racconta dell'attrice come di una persona "rinata" grazie alla separazione dal marito Joe Manganiello. "Lei è sempre stata presente, si è presa cura di Joe mentre la sua carriera non era più come quella i prima. Lui si è sentito ostacolato dalla gioia di vivere di Sofia, dal suo successo".

I motivi della separazione

"Differenze inconciliabili": questa sarebbe la causa del divorzio tra Sofia Vergara e Joe Manganiello, motivata dalla divorzista Laura Wasser. "Nessuno dei due ha tradito, c'era chimica tra loro, lealtà e rispetto. Quella fiamma però si era spenta" ha chiarito una fonte al tabloid americano. Dopo essersi separati, hanno entrambi voltato pagina. Mentre Sofia Vergara sembrerebbe essere totalmene serena, l'attore statunitense sarebbe apparso più "abbattuto", nonostante sia consapevole che questa era la migliore decisione da prendere. "Molti amici credono che presto si fidanzerà con una donna più giovane con cui mettere su famiglia. Ha sempre voluto dei bambini e questo non sarebbe mai successo con Sofia".