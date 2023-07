Tori Spelling allo sbando dopo la separazione da Dean McDermott, ma non lo ammette: “Meglio sola” La separazione improvvisa, la vita in un motel dopo l’incidente in casa ma Tori Spelling resta in piedi a un mese dalla separazione da Dean McDermott: “Sono sempre stata bene da sola, basto a me stessa”.

La foto che vedete sopra è stata scattata il 15 giugno scorso e ritrae la famosa attrice Tori Spelling, icona del popolare show televisivo degli anni '90 Beverly Hills 90210, insieme a suo marito Dean McDermott e i loro cinque figli. Due giorni dopo, l'attore annuncia la separazione da sua moglie. Il puntualissimo Tmz ha raggiunto l'attrice, che nella serie tv interpretava Donna, all'uscita di un supermercato. La camminata compassata, lo sguardo abbastanza provato che però stona con le dichiarazioni. Tori, alle soglie dei 50 anni, mostra i muscoli e conferma di essere felice in questo momento della sua vita, di apprezzare il fatto di essere libera: "Sto molto meglio da sola, basto a me stessa", ha dichiarato.

L'attrice sorpresa mentre faceva la spesa

Come si vede da quanto riportato da TMZ, Tori Spelling si è aperta riguardo alla fine del suo matrimonio con Dean McDermott. La coppia, che era stata unita per diversi anni, ha deciso di prendere strade separate e Tori, almeno a parole, sembra aver abbracciato appieno la sua nuova situazione. L'attrice ha spiegato che è sempre stata bene da sola. Fermata mentre stava facendo shopping in un mall della San Fernando Valley, l'attrice si è detta libera e felice in questo momento. La priorità principale, in questo momento, è il benessere dei suoi figli. In questo momento, lei e suoi figli alloggiano in un motel di Los Angeles.

Perché Tori Spelling e i figli vivono in un motel

Ma perché Tori Spelling e i suoi cinque figli vivono in un motel? In questo scenario, a dispetto delle dichiarazioni che tranquillizzano e che – va detto – conferiscono una certa classe alla signora Spelling, l'attrice di Beverly Hills 90210, l'attrice infatti deve far fronte anche al fatto di essere costretta ad abbandonare la sua casa, una cosa inusuale in genere. La casa, infatti, è stata infestata dalla muffa e l'ha lasciata solo per questo, non per effetto della separazione. Stuzzicata anche su questo dai paparazzi di Tmz, l'attrice non ha voluto rispondere.