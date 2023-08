Tori Spelling dopo il divorzio da Dean McDermott vive in camper con i figli: “Ha problemi economici” Tori Spelling non sta vivendo un periodo facile: l’attrice dopo aver dovuto abbandonare la sua casa a causa della muffa, si ritrova a vivere in camper con i suoi cinque figli. Le immagini del Daily Mail confermano l’indiscrezione, una fonte a ETOnline poi racconta: “Ha problemi economici”.

Dopo la separazione da Dean McDermott, Tori Spelling non sta vivendo un periodo semplice. L'attrice, volto noto di Beverly Hills 90210, aveva confessato di essere "felice e in pace con se stessa" a TMZ, nonostante stesse vivendo in un motel con i suoi cinque figli a causa della muffa che le ha infestato casa. Negli ultimi giorni la situazione sarebbe diventata più difficile del previsto: Tori Spelling starebbe vivendo ora in camper, in un parcheggio nella contea di Ventura, in California, a causa di "problemi economici".

Le foto di Tori Spelling in camper con i cinque figli

Dopo che la casa è stata infestata dalla muffa, Tori Spelling ha dovuto lasciare l'abitazione con i suoi cinque figli per proteggerli da quel tipo di fungo che risulta essere tossico. Dopo il soggiorno in un motel, si sarebbero trasferiti in un parcheggio della contea di Ventura, in California, con il loro camper. Le foto, diffuse da Daily Mail, ritraggono l'attrice mentre sistema gli oggetti necessari per mangiare e rilassarsi con sedie, barbecue e giocattoli.

Una fonte al tabloid Entertainment Tonight ha spiegato che l'attrice starebbe affrontando un periodo difficile legato a difficoltà economiche:

Il problema della muffa è vera, però è stato difficile per lei trovare un posto dove stare durante questo periodo perché la sua situazione economica non è delle migliori. Tori sta facendo del suo meglio per far funzionare le cose e prendersi cura dei suoi figli.

Nessuna notizia invece sull'ex marito Dean McDermott che dopo il divorzio non vivrebbe più con la sua famiglia.

Il problema della muffa che ha infestato la casa di Tori Spelling

Lo scorso maggio Tori Spelling ha parlato dei problemi che hanno stravolto la sua quotidianità. Dopo tempo ha scoperto la causa dei continui problemi di salute che colpivano lei e la sua famiglia: credeva fossero i bambini a portare malattie da scuola, in realtà a farli ammalare era la muffa che si era formata in casa. "È difficile sradicare una famiglia numerosa, soprattutto quando tutti si sentono male e sono a letto. Ma ora lasceremo la casa il prima possibile. Cerchiamo un Airbnb o Vrbo o un hotel finché non riusciamo a capire cosa fare. Siamo solo affittuari, quindi sembra che anche il trasloco sia nel nostro futuro imminente", le parole scritte due mesi fa. Per ora la soluzione l'avrebbe trovata grazie al camper.