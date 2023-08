Tori Spelling ricoverata in ospedale dopo il trasloco in camper: “Mi mancano tanto i miei figli” Tori Spelling tra le stories di Instagram rivela di essere ricoverata in ospedale da quattro giorni. “Mi mancano tanto i miei figli, sono così orgogliosa di loro” scrive: l’attrice di Beverly Hillts 90210 negli ultimi mesi è stata costretta a vivere in camper a causa della muffa che ha infestato la sua abitazione.

A cura di Gaia Martino

Tori Spelling si trova in ospedale, ricoverata da quattro giorni. L'attrice protagonista di Beverly Hills 90210 nelle ultime ore ha condiviso una foto su Instagram nella quale mostra il suo braccio con una siringa e il braccialetto che segna la data del ricovero: "Quarto giorno qui e mi mancano così tanto i miei figli" ha scritto. Non sarebbero state rese note le cause esatte della sua permanenza in un letto d'ospedale ma la notizia arriva pochi mesi dopo il trasloco dell'attrice che è stata costretta a lasciare la sua casa con i suoi cinque figli per colpa della muffa.

Le parole di Tori Spelling dall'ospedale

Ricoverata da quattro giorni, le condizioni di Tori Spelling non sarebbero gravi. L'attrice con una story si è complimentata con i suoi figli che, nonostante le varie difficoltà incontrate negli ultimi mesi, continuano ad essere forti e coraggiosi: "Sono grata e orgogliosa dei miei figli, forti, coraggiosi, resistenti e gentili nel profondo, che rimangono positivi qualunque cosa si presenti sulla nostra strada".

Dopo la separazione da Dave McDermott, l'attrice di Beverly Hills 90210 si è trovata davanti ad un ostacolo difficile da superare, quello che l'ha costretta a lasciare la sua casa infestata dalla muffa e a vivere in camper.

L'addio alla casa e il trasloco in camper con i cinque figli

Dopo settimane di entrate e uscite dall'ospedale con i suoi cinque figli a causa di infezioni, Tori Spelling ha scoperto lo scorso maggio che a causare problemi di salute alla sua famiglia era stata la muffa che aveva infestato casa. L'attrice e i suoi figli sono stati così costretti a trasferirsi in un campeggio e vivere in camper: "La situazione economica non è delle migliori, Tori sta facendo del suo meglio per far funzionare le cose e prendersi cura dei suoi figli" ha spiegato una fonte a Entertainment Tonight ad inizio agosto.