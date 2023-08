Tori Spelling dimessa dall’ospedale dopo il ricovero: “Aveva lividi sul viso e sulle braccia” Tori Spelling ha lasciato l’ospedale nel quale era ricoverata da quattro giorni. PageSix mostra le prime immagini dell’attrice fuori dalla struttura: “Aveva lividi sul viso e su entrambe le braccia, è apparsa sconvolta e instabile”.

A cura di Gaia Martino

Tori Spelling è stata dimessa dall'ospedale nel quale era ricoverata da quattro giorni, così come da lei comunicato ieri, attraverso una IG story. PageSix con un video reso pubblico nelle ultime ore ha condiviso la notizia ed ha mostrato le condizioni dell'attrice, una delle protagoniste di Beverly Hills 90210, apparsa con il viso visibilmente tumefatto. Le immagini riprese dai paparazzi del tabloid americano mostrano Tori Spelling mentre, seduta su una sedia a rotelle, viene accompagnata vicino all'auto con la quale lascia poi l'esterno dell'ospedale.

Perché Tori Spelling era ricoverata in ospedale

Tori Spelling non ha specificato il motivo del suo ricovero, ma fino a pochi mesi fa ha dovuto frequentare numerose volte l'ospedale, insieme ai suoi figli, a causa delle infezioni provocate dalla muffa che ha infestato la sua abitazione. PageSix fa sapere che le sue condizioni all'uscita da quest'ultimo ricovero non sembravano del tutto ottimali: "Aveva lividi sul viso e su entrambe le braccia, è apparsa sconvolta e instabile, aveva bisogno di aiuto per alzarsi dalla sedia a rotelle". Gli ultimi avvenimenti farebbero pensare che i sintomi sarebbero legati alla muffa con la quale ha vissuto per mesi, la stessa che la costringe oggi a vivere in camper, insieme ai cinque figli. Solo ieri l'attrice aveva annunciato ai followers di essere in un letto d'ospedale: "Quarto giorno qui e mi mancano così tanto i miei figli. Sono grata e orgogliosa dei miei figli, forti, coraggiosi, resistenti e gentili nel profondo, che rimangono positivi qualunque cosa si presenti sulla nostra strada" aveva scritto. Dopo la separazione da Dave McDermott, l'attrice di Beverly Hills 90210 si è trovata a dover superare numerosi ostacoli, ma grazie all'amore e alla vicinanza dei figli è riuscita a superare i momenti più difficili: "Finché avremo l'un l'altro", le parole su Instagram a corredo delle foto scattate durante la permanenza in camper.