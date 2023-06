Tori Spelling e Dean McDermott si separano: “Ora dobbiamo proteggere i nostri figli, rispettateci” L’attrice di Beverly Hills 90210 Tori Spelling e l’attore e conduttore Dean McDermott hanno comunicato ai fan la loro decisione di separarsi. Dopo 18 anni insieme prenderanno ora due strade separate: “Continueremo a impegnarci per amore dei nostri figli. Ora dobbiamo pensare a loro, rispettate la nostra privacy”.

A cura di Gaia Martino

Tori Spelling e Dean McDermott si separano. L'attrice e produttrice, storico volto di Beverly Hills 90210 nel ruolo di Donna Martin, e l'attore e presentatore con un post su Instagram pubblicato poche ore fa hanno annunciato la decisione di dividere le loro strade. Si sono sposati nel 2006 e dal loro matrimonio sono nati cinque figli: "Continueremo a stare vicini come genitori", le parole nel post pubblicato da McDermott.

L'annuncio della separazione

Dean McDermott ha dato l'annuncio nelle ultime ore. Con un post su Instagram a corredo di due foto di famiglia, l'attore e conduttore televisivo canadese ha comunicato ai fan che lui e la moglie Tori Spelling hanno deciso di separarsi. "Con grande malinconia e con il cuore molto triste annunciato che, dopo 18 anni insieme e 5 fantastici figli, io e Tori Spelling abbiamo deciso di prendere strade diverse e di iniziare un nuovo cammino, ognuno per conto suo. Continueremo a impegnarci insieme in qualità di genitori premurosi, a guidare e amare i nostri figli in questo momento difficile. Chiediamo a tutti voi di rispettare la nostra privacy mentre ci prendiamo questo tempo per proteggere la nostra famiglia con amore, per superare questo momento. Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra gentilezza".

Vige il silenzio sulla questione invece sul profilo dell'attrice di Beverly Hills 90210 che lo scorso maggio ha preso parte al programma Il Cantante Mascherato nel format spagnolo.

I motivi della separazione

Entrambi non hanno specificato le cause della loro separazione ma fonti a People.com non troppo tempo fa avrebbero confessato al tabloid che Tori Spelling non si fidava del marito. "Parte della loro storia non si è mai risolta dopo alcuni tradimenti di lui", le parole di una persona vicina alla coppia che ha descritto la loro relazione come "tossica e spigolosa" nell'ultimo periodo. McDermott nel 2014 ammise di aver tradito la moglie ma si disse subito profondamente pentito: "Mi sono vergognato di quello che ho fatto", le sue parole di allora riportate dalla testata americana.