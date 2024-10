video suggerito

Francesco Totti allo stadio con Ilary Blasi mentre esplodeva il gossip con Marialuisa Jacobelli, la reazione Francesco Totti, mentre esplodeva il gossip con Marialuisa Jacobelli, era allo stadio per assistere alla partita del figlio Cristian. Il Messaggero racconta il retroscena che riguarda la reazione dell’ex calciatore alla notizia: con lui c’era anche Ilary Blasi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Francesco Totti, mentre si preparava per tornare in tribunale alla ricerca dell'accordo per il divorzio con Ilary Blasi, è finito al centro di un nuovo gossip. Il settimanale Gente ieri ha reso pubbliche alcune fotografie che ritraggono l'ex Capitano giallorosso in compagnia di Marialuisa Jacobelli, giornalista Mediaset con la quale avrebbe trascorso alcune ore in hotel. Si è parlato di un presunto flirt che anche la donna in questione avrebbe confermato alla rivista. Il Messaggero svela un retroscena che riguarda la presunta reazione di Totti all'indiscrezione circolata e che l'ha improvvisamente travolto. Con Noemi Bocchi, inoltre, la relazione "scricchiolava già da qualche tempo", si legge.

La reazione di Francesco Totti al gossip

Quando ha iniziato a circolare il gossip che lo vedrebbe al centro di un flirt con Marialuisa Jacobelli, Francesco Totti era sul campo, allo stadio del Trastevere, per assistere alla partita del figlio Cristian, oggi calciatore dell'Olbia. Il Messaggero racconta che l'ex capitano era certo di vivere un pomeriggio da papà insieme alla figlia Isabel e il suo amico storico Giancarlo Pantano. A fare da contorno tanti bambini sugli spalti, e anche Ilary Blasi, presente all'evento del figlio accompagnata dalla primogenita Chanel e i suoi genitori. Nessuno immaginava che sarebbe spuntato un gossip di tale entità. Infatti Totti era arrivato sorridente, firmando autografi e scherzando con tutti i presenti, poi sarebbe andato via – dopo aver ricevuto numerose telefonate – con un'altra espressione. Scortato da cinque uomini delle forze dell'ordine, l'ex campione giallorosso avrebbe lasciato il campo senza fermarsi a salutare i ragazzini della scuola calcio. E poco dopo, si legge, sarebbe andata via anche Ilary Blasi.

La storia con Noemi Bocchi "in crisi da qualche tempo"

La notizia ha fatto rumore nelle ultime ore perché potrebbe trattarsi di un tradimento di Totti ai danni di Noemi Bocchi, o forse no? Il Messaggero racconta che "i ben informati raccontano che la coppia stia scricchiolando già da qualche tempo". Per questo motivo la Bocchi non avrebbe partecipato alla partita di Cristian Totti allo stadio del Trastevere. Nessuna conferma o smentita, però, è arrivata dai diretti interessati.