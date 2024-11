video suggerito

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme, le foto della coppia ad Halloween: "Via i fantasmi della crisi" Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati insieme a una festa di Halloween. Nonostante le voci di una crisi dopo la notizia del presunto tradimento di lui, negli scatti i due appaiono complici e più affiatati che mai.

Francesco Totti, che di recente si è presentato al Lucca Comics vestito da gladiatore, si traveste ancora una volta. Questa volta, però, in occasione di una cena di Halloween in compagnia di Noemi Bocchi. I due sono stati paparazzata da Chi mentre accompagnavano i figli ad una festa per poi recarsi a cena a casa di amici. Nonostante nell'ultimo periodo siano circolate numerose indiscrezione di una crisi tra i due (soprattutto dopo la notizia di un flirt tra il capitano e la giornalista Marialuisa Jacobelli), negli scatti del settimanale appaiono complici, felici e innamorati.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: le foto insieme ad una festa di Halloween

Nelle foto comparse sul settimanale Chi, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono apparsi sereni e complici, come se le voci sul presunto tradimento di lui non abbiano intaccato in alcun modo la loro relazione. Negli scatti il capitano e la sua compagna sono sorridenti e complici, circondati dai figli e vestiti a tema per una festa di Halloween. Nonostante negli ultimi tempi la coppia sia stata investita da una tempesta mediatica a causa del presunto flirt tra il calciatore e la giornalista Marialuisa Jacobelli, dalle immagini non trapela alcuna tensione tra loro e non c'e traccia di contrasto. I due, infatti, sono stati paparazzati mentre si recavano ad una cena da amici nella notte di Halloween.

Il tapiro per Francesco Totti dopo la presunta liason con Marialuisa Jacobelli

Dopo la notizia del presunto flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, Striscia la notizia ha intercettato il calciatore a Miami per consegnarli il Tapiro. Il calciatore, che si trovava in aeroporto insieme alla compagna Noemi Bocchi, non lo ha accettato, abbandonandolo per strada. "Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri" ha spiegato all'inviato del tg satirico Valerio Staffelli. Anche Marialuisa Jacobelli è stato "attapirata" ma, nel momento di ricevere "il premio", ha chiarito che non avrebbe risposto ad alcuna domanda sulla vicenda: "Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio".