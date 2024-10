video suggerito

Francesco Totti e Noemi “innamorati più che mai” dopo il gossip Jacobelli, il servizio per smontare la crisi I rumors sulla liaison con Marialuisa Jacobelli non sembrano aver scalfito gli equilibri di coppia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. In alcuni scatti pubblicati in esclusiva su Chi, i due appaiono sereni e sorridenti e al settimanale raccontano la loro vacanza a Miami. Una versione dei fatti che, tuttavia, sembra stridere con la reazione che hanno mostrato di fronte alle telecamere di Striscia La Notizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

I rumors sulla liaison tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli non sembrano aver scalfito gli equilibri di coppia tra l'ex calciatore e Noemi Bocchi, a cui è legato da quasi tre anni. O, almeno, questo è ciò che lasciano intendere gli scatti in cui appaiono felici e sorridenti sul numero di “Chi” in uscita domani, 30 ottobre. Al settimanale, i due raccontano la vacanza a Miami e gli esiti del torneo di padel a cui hanno partecipato. Sembrano "innamorati più che mai": "Chi era presente non ha avuto dubbi: ‘Fra di loro c’era un’intesa evidente, senza sbavature'", recita il giornale. Una versione dei fatti che, tuttavia, sembra stridere con la reazione che hanno mostrato di fronte alle telecamere di Striscia La Notizia. Al momento della consegna del Tapiro d'Oro, infatti, il capitano della Roma era apparso particolarmente nervoso e ha preferito rispondere col silenzio alle domande di Valerio Staffelli sul presunto tradimento.

Il servizio fotografico di coppia su "Chi"

Ospiti dell’EA7 World Legend Padel Tour organizzato da Alessandro Moggi a Miami, Totti e Noemi sono apparsi molto uniti e, come precisato dal settimanale, hanno persino posato insieme per uno scatto esclusivo: "Chi era presente alla tappa del tour che vede campioni di calcio e altri sport sfidarsi a padel in uno dei circuiti più importanti del mondo, non ha avuto dubbi: ‘Fra di loro c’era un’intesa evidente, senza sbavature'", cita il giornale di Alfonso Signorini. Il servizio completo sarà in edicola su “Chi” da mercoledì 30 ottobre, solo pochi giorni dopo la consegna del Tapiro d'oro di coppia per le dichiarazioni di Jacobelli sulla liaison col capitano. Come se il servizio fotografico fosse stato organizzato, tra gli altri motivi, anche per mettere a tacere le voci sul presunto tradimento.

La reazione di Francesco Totti al momento della consegna del Tapiro

Al momento della consegna del celebre Tapiro del tg satirico, l’ex calciatore non si era mai fermato a parlare con l'inviato di Striscia, Valerio Staffelli, e, per la prima volta nella sua storia con il programma, aveva scelto di non ritirare la strana statuetta, lasciandola per strada. “Non ne accetto più”, aveva spiegato, sebbene nel corso della sua carriera abbia guadagnato ben nove riconoscimenti dello stesso tipo.

Noemi, dal canto suo, è sembrata fare buon viso a cattivo gioco. “Come si è giustificato Totti?”, le aveva chiesto Staffelli, convinto di poterle strappare una risposta. Ma la donna non aveva fatto una piega: “Giustificarsi? Non ne ha avuto bisogno”.

La conferma di Marialuisa Jacobelli sulla liaison con Totti

Totti, al momento, sceglie la via del silenzio. E Noemi sembra credergli. Ma anche la giornalista Marialuisa Jacobelli, in un'intervista al settimanale Gente, era apparsa altrettanto convinta della sua versione dei fatti: “Due più due fa sempre quattro”, aveva dichiarato ai giornalisti del settimanale. E, alla domanda diretta sulla possibilità che quella con Totti fosse una liasion, la donna aveva risposto con un secco “sì”. Un'atteggiamento che, ancora una volta, parrebbe in contrasto con quello di Totti e Noemi, che sembrano voler tenere distanza da lei e del gossip che si è generato dalle foto dei due insieme fuori dall'hotel a Roma.