Noemi Bocchi non crede al tradimento di Totti: “Come si è giustificato? Non ne ha avuto bisogno” Noemi Bocchi non ha creduto alle dichiarazioni di Marialuisa Jacobelli a proposito della presunta liaison con Francesco Totti. Lo dimostra la risposta della romana a Valerio Staffelli di Striscia la notizia che aveva provato a consegnare ai due un tapiro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Noemi Bocchi non ha creduto alle dichiarazioni di Marialuisa Jacobelli a proposito del presunto flirt con Francesco Totti. Lo dimostra la relazione che la romana ha avuto di fronte a Valerio Staffelli di Striscia la notizia che aveva provato a consegnare un tapiro alla coppia. Se Totti è apparso infastidito tanto da avere deciso di lasciare il tapiro per strada, Noemi è sembrata fare buon viso a cattivo gioco. “Come si è giustificato Totti?”, le aveva chiesto Staffelli, convinto di poterle strappare una risposta. Ma Noemi non ha fatto una piega: “Giustificarsi? Non ne ha avuto bisogno”. Secondo la donna, dunque, la giornalista Mediaset avrebbe mentito a proposito della relazione con l’ex capitano della Roma.

Francesco Totti non ha accettato il tapiro di Striscia la notizia

Eppure Totti è apparso particolarmente nervoso di fronte al tentativo di Valerio Staffelli di capire cosa fosse accaduto tra lui e Marialuisa Jacobelli. L’uomo non si è mai fermato a parlare con il tapiroforo di Striscia la notizia e, per la prima volta nella sua storia con il programma, non ha ritirato l’”omaggio”, preferendo lasciare il tapiro per strada. “Non ne accetto più”, ha spiegato, sebbene nel corso della sua carriera abbia guadagnato ben nove riconoscimenti dello stesso tipo.

Marialuisa Jacobelli: “Ho una liaison con Totti”

Totti nega e Noemi sembra credergli, ma anche Marialuisa Jacobelli è apparsa particolarmente convinta della sua versione dei fatti. “Due più due fa sempre quattro”, ha dichiarato la donna di fronte alle domande che le sono state poste dai giornalisti del settimanale Gente. A domanda diretta circa la possibilità che quella con Totti fosse una liasion, la donna è apparsa più che convinta tanto da avere risposto con un secco “sì”. Una versione dei fatti che stride con quella che la reazione di Totti e Noemi, ancora apparentemente uniti, hanno mostrato di fronte alle telecamere del tg satirico di Antonio Ricci.