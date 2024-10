Francesco Totti e le foto con Marialuisa Jacobelli: “Noemi Bocchi non teme confronti con le altre”

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Gente, che immortala Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli che escono separatamente da un hotel ha compromesso per qualche giorno l'immagine di coppia del Pupone con Noemi Bocchi. La conferma di Jacobelli sul possibile flirt ha finito di infiammare il gossip. Esce in questo clima rovente un servizio fotografico sul settimanale Chi, dal titolo "Il nostro amore contro tutti (e tutte)".

Un servizio per spegnere la crisi o, quanto meno, sedare le voci insistenti che vedrebbero il rapporto tra Totti e Noemi compromesso e prossimo al capolinea. La coppia risponde così, partendo per Miami per partecipare all'EA7 World Legend Padel Tour, che li vedrà anche a Dubai il 28 e 29 novembre. Lasciato il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia a terra, fuori l'aeroporto, sono volati in Florida per tenersi lontano da tutto. Il settimanale di Alfonso Signorini scrive: "Il Capitano è convinto che Bocchi sia la cura alle sue ferite, alle sue insoddisfazioni, alla sensazione che, negli ultimi anni, le sue scelte non lo rendessero felice".

E infatti Noemi Bocchi alla domanda di Staffelli sul come il suo compagno si fosse giustificato dopo l'uscita del gossip con Marialuisa Jacobelli, ha risposto serrata: "Non ne ha avuto bisogno". E sulle pagine della rivista spunta un altro titolo di accompagnamento alle immagini "Noemi non teme confronti con le altre". Sarà per questo motivo che non si è lasciata scalfire dalle parole pubblicate sui quotidiani ed è passata oltre, proprio lei che già nel periodo infuocato con Ilary Blasi ha dovuto fronteggiare un assedio mediatico continuo.