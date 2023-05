Tori Spelling al Cantante Mascherato spagnolo: era la maschera di Arlecchino La versione spagnola del Cantante Mascherato è giunta alla sua terza edizione. Dietro la prima maschera c’era Tori Spelling di Beverly Hills 90210. Il cast è di tutt’altro calibro rispetto al format italiano.

In Spagna è cominciato "Il cantante mascherato" e la prima maschera è stata svelata. A giudicare dal nome, ci sono ben altre possibilità nella penisola iberica rispetto al format che qui è condotto da Milly Carlucci. Dietro la maschera di Arlecchino, infatti, c'era Tori Spelling, attrice e produttrice, storica interprete di Beverly Hills 90210 nel ruolo di Donna Martin. Il programma va in onda su Antena 3 ed è cominciato proprio nella giornata di ieri, mercoledì 10 maggio.

Tori Spelling è stata già eliminata

La giuria della versione spagnola del Cantante Mascherato – che lì si chiama col suo nome originale: Mask Singer – è compota da Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ana Obregón e Mónica Naranjo. Alla fine della manche, con tutte le maschere che si sono esibite, allo spareggio la maschera di Tori Spelling non è riuscita ad avere la meglio su Escheleto (Scheletro) e su Tigre, così è stata costretta già ad abbandonare il gioco dopo la prima puntata. d abbandonare la gara già dalla prima puntata.

Quali maschere ci sono in Spagna

La versione spagnola del Cantante Mascherato è giunta alla sua terza edizione. Quest'anno le maschere sono così composte (tradotte in italiano): Alieno, Bandierina, Cavalluccio Marino, Cupcake, Gnomo, Scheletro, Matrioska, Sirena e Tigre. Già smascherata la maschera di Arlecchino sotto la quale si nascondeva per l'appunto Tori Spelling. Per il passato, hanno partecipato al format spagnolo: LaToya Jackson, Joaquin Cortes (che ha vinto la seconda edizione), Mel B delle Spice Girls, Pepe Reina (ex portiere del Napoli), l'attrice Paz Vega (che vinse la prima edizione), il nostro Al Bano, il giornalista e conduttore Pepe Navarro, il campione mondiale di basket José Manuel Calderón e la modella, nonché fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez.