Ascolti sabato 22 aprile, chi ha vinto tra Amici e la finale de Il Cantante Mascherato Sabato 22 aprile è andata in onda l’ultima puntata del Il Cantante Mascherato, che si è confrontato con il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ecco come sono andati gli ascolti.

A cura di Andrea Parrella

Era l'ultimo sabato sera di questa stagione televisiva per Milly Carlucci. La conduttrice, dopo l'edizione fortunata di Ballando con le Stelle, arriva all'epilogo de Il Cantante Mascherato, con l'ultima puntata dello show che ha visto vincere Samuel Peron, sotto la maschera del Cavaliere Veneziano. Un'edizione che chiude in crescita sotto il profilo degli ascolti, senza riuscire tuttavia a colmare l'enorme distanza da Amici, in onda in contemporanea su Canale 5.

Il confronto tra Rai1 e Canale 5

I due programmi nella serata di sabato 22 aprile sono separati da una forbice di sei punti di share netti, con la finale de Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:22 alle 1:37, che ha conquistato 2.223.000 spettatori pari al 20.4% di share; al contempo, il serale del talent show condotto da Maria De Filippi, in onda dalle 21:25 alle 00:19, ha raccolto davanti al video 4.038.000 spettatori con uno share del 26.5%. Scarto netto tra i due programmi, con Maria De Filippi che si conferma senza ombra di dubbio dominatrice della serata del sabato, mentre Il Cantante Mascherato ha forse salutato il pubblico per l'ultima volta, viste le indiscrezioni secondo le quali è improbabile ci sia una quinta edizione dello show.

Gli ascolti delle altre reti

Oltre alle due reti ammiraglie, sono altrettanto interessanti i dati di acolti delle altre reti. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.143.000 spettatori (6.3%) e F.B.I. International 965.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Jurassic Park III ha intrattenuto 812.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla 727.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 la novità Sette Giorni debutta totalizzando un a.m. di 386.000 spettatori pari al 2.3% (I Saluti di 4 minuti a 222.000 e l’1.7%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 540.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 4 Hotel segna 359.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chernobyl – Fuga dall’inferno è seguito da 324.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 The Gangster, The Cop, The Davil è la scelta di 240.000 spettatori (1.4%). Sul 20 Il caso Thomas Crawford arriva a 527.000 spettatori (3.1%).