“Il Cantante Mascherato non avrà una nuova edizione”, le ipotesi sullo show di Milly Carlucci Il futuro de “Il Cantante Mascherato” sarebbe a rischio. Pare che, visti gli ascolti non soddisfacenti per la prima serata di Rai1, lo show di Milly Carlucci rischia di non essere confermato il prossimo anno.

A cura di Ilaria Costabile

Il Cantante Mascherato è arrivato alla sua terza edizione in prima serata su Rai1 e, stando a quanto riportato da Dagospia, sarebbe anche l'ultima. Il programma pare sia stato voluto fortemente da Milly Carlucci, ma visti i risultati nient'affatto soddisfacenti per la prima serata della rete ammiraglia, pare che a viale Mazzini non siano propensi a sovvenzionare lo show anche per il prossimo anno.

Il Cantante Mascherato non sarà riconfermato

Il cambio di programmazione per cui la trasmissione è stata spostata dal venerdì sera al sabato, non ha certo premiato lo show che, infatti, si è dovuto scontrare con uno dei capisaldi dell'intrattenimento di Canale 5, ovvero il serale di Amici22. Il talent di Maria De Filippi, neanche a dirlo, sfiora i quattro milioni e mezzo di telespettatori, mentre lo show canoro di Milly Carlucci non arriva nemmeno ai due milioni e mezzo.

Risultati che, ad esempio, non sono paragonabili nemmeno con quelli di un altro format di successo come "Ballando con le stelle" che, invece, fa il pieno di share. Secondo Prima Comunicazione, ci sarebbero stati già i primi incontri in Rai, a seguito dei quali si è vagliata l'ipotesi di non confermare il programma anche il prossimo anno. Sembrerebbe che il budget sia stato quello di otto milioni per realizzare sei puntate, una cifra che a viale Mazzini non hanno intenzione di sborsare nuovamente.

Dopo il successo del primo anno che, in effetti, faceva ben sperare e sembrava potesse regalare nuovi momenti di televisione, già la seconda stagione aveva mostrato segni di "stanchezza", con ascolti leggermente in calo, ma abbastanza buoni per giustificare anche un terzo appuntamento annuale. Quest'anno, invece, la musica è cambiata, il pubblico si è notevolmente diradato e l'ora tarda di chiusura non favorisce l'impennata di share che ci si sarebbe potuti aspettare.