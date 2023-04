Ascolti tv sabato 8 aprile: chi ha vinto tra Amici e il Cantante Mascherato Nella serata di sabato 8 aprile, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici 22, mentre Rai1 ha trasmesso Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv, conquistando il pubblico.

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di sabato 8 aprile, il palinsesto ha offerto agli spettatori diversi programmi di intrattenimento. In particolare, Canale 5 ha lasciato spazio alla quarta puntata del Serale di Amici 22 con Maria De Filippi, mente su Rai1 è andato in onda un nuovo appuntamento de Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci. Ecco quale show ha vinto agli ascolti tv, convincendo maggiormente il pubblico.

Amici vince agli ascolti del sabato sera con oltre 3milioni e mezzo di spettatori

A conquistare gli spettatori, nella serata di sabato 8 aprile, è stato ancora una volta il programma di Maria De Filippi, giunto alla quarta puntata di questa edizione. Amici infatti è stato visto da 3.847.000 spettatori, pari a uno share del 27.1%. Lo show è iniziato alle 21.30 ed è durato fino a poco prima dell'una. A dover abbandonare la gara è stato il ballerino Alessio Cavaliere, che ha perso al ballottaggio finale contro Mattia Zenzola. "Non è la fine, solo l'inizio di qualcosa d'altro", ha detto dopo l'eliminazione. Non sono mancati poi scontri e forti emozioni, come quelle provate dal maestro Raimondo Todaro nel ballare con Francesca Tocca, sua moglie.

Su Rai1, invece, il Cantante Mascherato con Milly Carlucci si è fermato a 1.804.00 spettatori, pari al 15.5% di share. La terza puntata ha rivelato chi si nascondeva sotto la maschera del Porcellino, vale a dire la Signorina Coriandoli, il personaggio interpretato dall'attore Maurizio Ferrini. In giuria sempre Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2, F.B.I. e FBI Internationale hanno interessato rispettivamente 862.000 spettatori (4.9% share) e 898.000 spettatori (5.2% share). Su Italia1 invece Jurassic Park ha intrattenuto 686.000 spettatori (4.3% share); su Rai3 il film Le cose che non ti ho detto ha conquistato 889.000 spettatori con il 5.2%; su Rete4 Il re dei re ha totalizzato circa 677.000 spettatori (4.8%); sul Nove La passione di Cristo è stato seguito da 253.000 spettatori (1.6%).