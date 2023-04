Ecco perché la moglie di Raimondo Todaro non ballava più da tempo: l’infortunio di Francesca Tocca Francesca Tocca non ballava da molto tempo. Nel guanto di sfida tra i professori, la moglie di Raimondo Todaro balla col marito: solo adesso emerge il motivo per il quale la ballerina non ballava da molto tempo.

C'è stato un momento molto emozionante, che ha trasmesso tanto in studio come per il pubblico a casa durante il serale di Amici dell'8 aprile. Si è trattato del ballo tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Un momento che è arrivato durante il guanto di sfida tra i professori che, sulla base delle proprie competenze, hanno scelto di esibirsi su una serie di pezzi evergreen. Raimondo Todaro, quindi, ha scelto di ballare con sua moglie.

Il ritorno di Francesca Tocca

La coreografia è sulle note della canzone "La notte", cantata proprio da Arisa. Francesca Tocca e Raimondo Todaro volteggiano su questo brano che ha fatto la storia del Festival di Sanremo, oltre a essere una delle canzoni più belle di Arisa. Maria De Filippi, alla fine dell'esibizione, ha voluto parlare con Francesca Tocca: "Volevo dirti pubblicamente che sono felice di rivederti ballare. Sei sempre bravissima. Sono davvero contenta".

L'infortunio a ottobre: una frattura al piede

Soltanto adesso è emerso il motivo per il quale la ballerina non ballava da molto. Francesca Tocca aveva subito un brutto infortunio lo scorso ottobre. Uno stop molto lungo costretto da una frattura al piede molto seria. Il percorso di riabilitazione è stato complesso e lungo. Maria De Filippi ha voluto sostenere pubblicamente Francesca Tocca. Grande emozione anche da parte del marito di Francesca Tocca, Raimondo Todaro. È stato un bel momento.

Leggi anche Francesca Tocca non balla al Serale di Amici, il gossip sulla presunta seconda gravidanza

Le voci di una gravidanza

L'assenza di Francesca Tocca dalle scene per tutto questo tempo aveva fatto il paio con alcuni rumors su una presunta gravidanza. I fan della coppia avevano infatti immaginato che la sua assenza fosse dovuta a una dolce attesa. Molti utenti su Twitter, infatti, si sono sorpresi di venire a conoscenza dell'infortunio al piede che ha tenuto fuori dai giochi per lungo tempo la ballerina e moglie di Raimondo Todaro.