Il Cantante Mascherato, Squalo è Tullio Solenghi: “Qui una giuria serena, a Ballando era una TSO” Tullio Solenghi rivela la sua identità sotto la maschera dello Squalo nella finale de Il Cantante Mascherato, poi la stoccata alla giuria di Ballando Con Le Stelle: “Io che vengo dalla giuria di Ballando che era una sorta di TSO, trovare qui una giuria normale per me è stato un grande vantaggio”.

A cura di Gaia Martino

Tullio Solenghi ha rivelato la sua identità sotto la maschera dello Squalo nella finale de Il Cantante Mascherato questa sera di sabato 22 aprile. Non appena rimossa la maschera dalla faccia, ha lanciato una stoccata alla giuria di Ballando Con Le Stelle: "Finalmente una giuria serena, quella di Ballando era una sorta di TSO".

Le parole di Tullio Solenghi dopo

Lo Squalo è uscito sconfitto nel corso della finale de Il Cantante Mascherato contro Stella, sotto la maschera ha rivelato la sua identità Tullio Solenghi. L'attore comico non appena tolta la maschera dalla faccia ha commentato: "Il primo messaggio è per i miei nipoti. Avete visto che c'ero io, ora andate a dormire. Sospettavano fossi io sotto lo squalo". Poi ha aggiunto: "Devo fare un plauso alla giuria. Finalmente una giuria serena, sorridente, io che vengo dalla giuria di Ballando che era una sorta di TSO, trovare una giuria normale per me è stato un grande vantaggio". "Noi saremmo quelli normali? Va bene così" ha scherzato la Bortone, silenzio sorridente per Milly Carlucci. "Spesso sono stato confuso con Massimo Lopez, essere confuso con Margherita Buy, Drusilla, è stato un avanzamento della carriera importante" ha concluso l'artista.

L'esperienza a Ballando con le stelle nel 2020

Tullio Solenghi ha partecipato allo show nel 2020, edizione vinta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando. L'artista arrivò sino alla finale, puntata nella quale non riuscì a trattenere le lacrime dopo aver eseguito una rumba con la ballerina Maria Ermachkova: "Quando nel '65 i Beatles vennero in Italia, a Genova, io avevo 17 anni e sono andato a vederli. Con me c'erano i miei amici. Molti di quegli amici io li ho persi per strada. Questa sera ho voluto ballare anche per loro", le sue parole con la voce rotta dal pianto che fecero commuovere anche la sua compagna d'avventura nel programma.