Tori Spelling a Ballando con le stelle USA: “Shannen Doherty mi incoraggiò, la porterò con me”

A cura di Gaia Martino

Tori Spelling è pronta a dare il massimo nella sua nuova avventura a Dancing with the Stars, la versione americana di Ballando con le Stelle che la vede nel cast, tra i concorrenti. L'attrice di Beverly Hills 90210 in un'intervista a People.com ha raccontato di essere stata convinta a impegnarsi nel suo nuovo impegno televisivo da Shannen Doherty, sua ex compagna di set nella serie cult e cara amica, morta a 53 anni lo scorso luglio, che partecipò allo stesso programma nella decima edizione. "Porterò con me i suoi insegnamenti", le parole dell'attrice.

Le parole di Tori Spelling e il ricordo di Shannen Doherty

"È sicuramente un momento difficile per fare lo show, sia per le aspettative, sia per aver perso Shannen (Doherty, ndr) così di recente". Così comincia il racconto di Tori Spelling che a People.com ha raccontato come si sta preparando per il programma al quale parteciperà tra i concorrenti, il format americano di Ballando con le stelle. L'attrice era legata da un profondo legame di amicizia con la Doherty che partecipò a Dancing with the stars nella decima edizione: "Ricordo che lei amava partecipare allo show, era totalmente coinvolta" ha dichiarato prima di svelare di essere stata ispirata da lei che l'ha aiutata ad "accendere la sua energia": "Nella vita mi ha sicuramente insegnato che quando ti impegni, ti impegni. E sicuramente, in questa situazione, mi ha incoraggiato ad accendere la mia energia. Quindi la porterò con me".

L'ultimo periodo è stato difficile per Tori Spelling

Dopo il divorzio da Dean McDermott, Tori Spelling ha dovuto superare diversi problemi. Nell'agosto 2023 fu costretta a lasciare casa invasa dalla muffa e insieme ai suoi 5 figlio andò a vivere in camper. Sono seguiti i problemi di salute, economici e quelli della sua cara amica, Shannen Doherty. "Continuerò ad essere ribelle e porterò avanti la nostra fiamma, solo per te" disse nel post di addio alla cara amica che lo scorso luglio ha perso la battaglia contro il cancro. Grazie alla Doherty è riuscita a non lasciarsi andare alla negatività nei momenti più bui della sua vita.