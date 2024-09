Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “Non cerco polemica con Selvaggia, la volevo da anni”

video suggerito

Dopo le indiscrezioni arriva anche l'ufficialità: Barbara D'Urso sarà ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le stelle. Milly Carlucci conferma tutto in fase di conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, pronta a partire sabato 28 settembre: "Con Barbara c'era stato un tentativo anni fa di portarla come ballerina per una notte, ma non ci siamo riusciti perché era troppo impegnata. Ci siamo tenute in contatto e le ho proposto di venire". Barbara D'Urso parteciperà alla puntata di sabato 5 ottobre.

Le parole di Milly Carlucci in conferenza stampa

Nella conferenza stampa di presentazione per la nuova edizione del dance show, pronto a partire sabato 28 settembre in prima serata su Rai1, Milly Carlucci conferma l'indiscrezione pubblicata ieri chiarisce di aver chiamato Barbara D'Urso senza la volontà di sfruttare la polemica possibile con Selvaggia Lucarelli: "Non cerco la polemica". Poi racconta:

Con Barbara c'era stato un tentativo anni fa di portarla come ballerina per una notte, ma non ci siamo riusciti perché era troppo impegnata. Ci siamo tenute in contatto e le ho proposto di venire. Ci ha pensato un po' e il motivo per cui Barbara D'Urso può essere una meravigliosa ballerina per una notte è che è un personaggio con una presenza carismatica, per il pubblico. Tutti i tipi di pubblico vanno rispettati e credo sia ingeneroso dire di uno tu sei bello o tu sei brutto. Come facciamo sempre.

Milly Carlucci ha anche risposto sull'assenza del traino di Affari Tuoi

L'assenza di Affari Tuoi prima del programma non sarebbe un problema per Milly Carlucci, considerato il fatto che il programma parte subito dopo il telegiornale. "Ci autotrainiamo da sempre, sin dal primo anno", ha spiegato. "Anche perché il nostro è un programma piuttosto lungo, sarebbe malsano per tutti noi arrivare alle 2 di notte".