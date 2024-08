video suggerito

Ricordando Shannen Doherty, il creatore di Beverly Hills: “Impazzirono tutti quando Dylan e Brenda fecero sesso” Darren Star scrisse e diresse proprio l’episodio nel quale Brenda e Dylan fanno sesso dopo il ballo di fine anno, ma dopo la messa in onda il network reagì negativamente: “Ci chiesero di fare un episodio nel quale lei provasse rimorso per averlo fatto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Darren Star, l'uomo dietro le sceneggiature di Beverly Hills 90210 (e della quarta stagione di Emily in Paris), ha ricordato il grande successo della serie con protagonisti Luke Perry e Shannen Doherty, recentemente scomparsa. Darren Star ha ricordato come il network non fosse contento del fatto che i loro personaggi, Dylan McKay e Brenda Walsh, ebbero un rapporto sessuale: "Era molto difficile da gestire quest'aspetto, ma mentre i telespettatori furono felici loro andarono di matto". In una intervista a Vulture ha spiegato: "Tutto quello che aveva a che fare col sesso era sempre molto difficile da gestire. Il network ti diceva: dove sono gli insegnanti? Dove sono i genitori? E tu rispondevi: questo non è uno show che parla di insegnanti e genitori".

Il racconto

Beverly Hills 90210 è andato in onda per 10 stagioni negli Stati Uniti sulle reti Fox dal 1990 al 2000 mentre in Italia ha fatto la fortuna del gruppo Mediaset, andando in onda su Italia1. La serie ha lanciato le carriere di Shannen Doherty, Luke Perry, Tori Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley e Brian Austin Green. Darren Star scrisse e diresse proprio l'episodio nel quale Brenda e Dylan fanno sesso dopo il ballo di fine anno, ma dopo la messa in onda il network reagì negativamente: "Quando si resero conto di cosa avevano trasmesso, in molti andarono fuori di testa. Non si trattava solo del fatto che Brenda avesse fatto sesso, ma del fatto che le fosse piaciuto. Quando siamo tornati per la stagione successiva, ci hanno chiesto un episodio in cui lei provava rimorso".

Le morti scioccanti di Shannen Doherty e Luke Perry

Il fatto che sia Shannen Doherty e Luke Perry non ci siano più, rende il racconto ancora più prezioso. Come è noto, l'attore che ha interpretato Dylan è scomparso nel marzo 2019 all'età di 52 anni in seguito a un ictus mentre Shannen Doherty è morta un mese fa, all'età di 53 anni a causa di un cancro contro cui combatteva da tempo. "La sua morte", disse Shannen Doherty parlando della scomparsa di Luke Perry, "è stata scioccante. Ho una reazione molto viscerale quando qualcuno parla di Luke. Avendo io il cancro, ho sempre pensato che sarei stata la prima ad andarmene via".