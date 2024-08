video suggerito

Keith Morrison sulla morte del figliastro Matthew Perry: “Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso” Keith Morrison, patrigno di Matthew Perry, ha rotto il silenzio dopo quanto emerso sulla morte dell’attore di Friends. Un rapporto tossicologico ha confermato la sua scomparsa per effetti della ketamina e cinque persone a lui vicine sono indagate. “Siamo ancora addolorati, non vediamo l’ora che la giustizia faccia il suo corso”, ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Keith Morrison ha rotto il silenzio dopo quanto emerso sulla morte di Matthew Perry, avvenuta nell'ottobre 2023. Il patrigno dell'attore, che ha sposato la madre Suzanne nel 1981, a Entertainment Weekly ha detto: "Siamo ancora addolorati per la sua morte, ma ci ha aiutato sapere che le forze dell'ordine hanno preso il suo caso molto seriamente". Un recente rapporto tossicologico ha confermato che la star di Friends è morta per "effetti acuti della ketamina", che lui stesso aveva chiesto al suo assistente Kenneth Iwamasa di somministrargli in tre dosi.

Le parole di Keith Morrison

"Siamo stati e siamo ancora addolorati per la morte di Matthew, ma ci ha aiutato sapere che le forze dell'ordine hanno preso il suo caso molto seriamente", ha fatto sapere Morrison parlando a nome della famiglia dell'attore. L'uomo ha sposato la madre di Perry, Suzanne, nel 1981 diventando il suo patrigno. "Non vediamo l'ora che la giustizia faccia il suo corso e siamo grati per l'eccezionale lavoro degli agenti che hanno indagato sulla morte di Matthew. Ci auguriamo che i fornitori senza scrupoli di droghe pericolose capiscano il messaggio", ha poi continuato Morrison. Recentemente, cinque persone vicine all'interprete di Chandler Bing in Friends sono state arrestate in relazione alla sua morte. Tra questi due medici, l'assistente e un presunto spacciatore che i procuratori statunitensi hanno soprannominato Ketamine Queen, cioè "la Regina della ketamina".

Il ricordo degli amici di Matthew Perry

Anche gli altri membri di Friends continuano a ricordare l'amico e collega Perry. Lisa Kudrow, interprete di Phoebe Buffay, ha recentemente raccontato di aver rivisto la sitcom e a The Hollywood Reporter ha detto: "Matthew, ovviamente, è semplicemente esilarante in modo unico. Nessuno aveva mai conosciuto quella cadenza o quel ritmo comico prima di lui". Anche Courtney Cox, Monica Geller in Friends, ha ricordato la comicità dell'amico a CBS Sunday Morning: "Probabilmente uno degli esseri umani più divertenti al mondo".