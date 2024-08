video suggerito

Morte Matthew Perry per ketamina, arrestato un uomo: aperta un’indagine a 10 mesi dalla morte È stato arrestato un uomo in California, ritenuto collegato alla morte di Perry, avvenuta ad ottobre 2023. Le cause del decesso hanno attribuito un ruolo fondamentale agli effetti acuti dell’uso di ketamina. Aperta un’indagine per trovare chi gliel’ha fornita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

La polizia ha arrestato un uomo, collegandolo alla morte della star di Friends Matthew Perry. L'arresto è stato effettuato giovedì 15 agosto nella California meridionale, in seguito alla morte accidentale dell'attore per overdose, hanno riferito alla NBC News fonti delle forze dell'ordine. A dieci mesi dal decesso è stata aperta un'indagine per scoprire chi aveva fornito all'attore di Friends la ketamina che ne ha causato la morte.

La morte di Matthew Perry: il peso della ketamina

Il 28 ottobre 2023, i primi soccorritori hanno trovato Perry, 54 anni, privo di sensi nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades. L'attore è stato dichiarato morto sul posto . Dopo che l'anno scorso un medico legale ha stabilito che la sua morte era stata un incidente, la morte di Matthew Perry è stata considerata un caso chiuso.

Un rapporto tossicologico ha confermato che è morto per "effetti acuti della ketamina", che hanno causato l'annegamento nelle acque calde della sua vasca idromassaggio. Fonti vicine all'attore hanno affermato che stava seguendo una terapia di infusione di ketamina per curare depressione e ansia.

Tuttavia, la sua ultima terapia infusionale è stata una settimana e mezza prima della sua morte. Il medico legale ha osservato che la ketamina nel corpo di Matthew Perry "non poteva provenire da quella terapia infusionale, poiché l'emivita della ketamina è di tre o quattro ore, o meno". Il medico legale ha infine dichiarato che la sua morte è stata un incidente. I fattori che hanno contribuito includevano annegamento, malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina, che viene utilizzata per trattare il disturbo da uso di oppioidi.

Chi gli ha fornito la ketamina che lo ha ucciso?

Perry, meglio conosciuto per aver interpretato Chandler Bing in "Friends", aveva parlato apertamente delle sue lunghe lotte contro la dipendenza da oppioidi e l'alcolismo, che ha raccontato nelle sue memorie del 2022, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". Ma al momento della sua morte, era pulito da 19 mesi, secondo il rapporto del medico legale. Non è raro che le forze dell'ordine indaghino e, in alcuni casi, intentino accuse contro le persone che hanno fornito la droga che ha causato la morte di una celebrità.

Dopo la morte di Michael Jackson nel 2009, il suo medico privato, il dottor Conrad Murray , è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo per aver fornito al cantante una dose letale di potenti droghe. Più di recente, i procuratori federali di New York hanno intentato accuse contro quattro uomini che hanno fornito all'attore Michael K. Williams l'eroina con fentanyl che lo ha ucciso nel 2021.