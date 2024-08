video suggerito

Morte Matthew Perry, tra gli arresti anche un medico: "Lo ha visto congelarsi giorni prima della sua morte" Dall'America arrivano i primi dettagli relativi alle persone arrestate con l'accusa di aver provocato l'overdose che ha ucciso Perry. Tra questi un soggetto noto come "regina della chetamina" e un medico che gli avrebbe venduto droga per 55mila dollari.

A cura di Andrea Parrella

Nuovi e inquietanti sviluppi quelli arrivati nelle scorse ore in relazione alla morte di Matthew Perry, l'attore scomparso lo scorso ottobre. Non sappiamo Dalle notizie che arrivano da oltreoceano, emerge che una rete di persone motivate dall'avidità – due medici, un assistente personale, un conoscente e uno spacciatore noto come la "regina della ketamina" – avrebbe cospirato per fornire a Matthew Perry la sostanza che ha causato la sua morte accidentale per overdose l'anno scorso. La ricostruzione dei fatti è arrivata attraverso informazioni fornite dalle autorità federali. Le cinque persone sono state tutte accusate in relazione alla morte di Perry.

Mentre la sua dipendenza dalla ketamina si aggravava lo scorso autunno, hanno approfittato della condizione vulnerabile dell’attore per arricchirsi. Spiegano le autorità attraverso il procuratore americano Martin Estrada in una conferenza stampa: “Sapevano che quello che stavano facendo era sbagliato. Sapevano che quello che stavano facendo stava mettendo in grave pericolo il signor Perry, ma lo hanno fatto comunque. Alla fine, questi imputati erano più interessati a trarre profitto dal signor Perry che a prendersi cura del suo benessere".

Perry, 54 anni, è stato trovato a faccia in giù nell'estremità riscaldata di una piscina nella sua casa di Pacific Palisades il 28 ottobre 2023. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha attribuito la sua morte agli effetti acuti della ketamina, un anestetico con proprietà psichedeliche.

I medici che hanno venduto la chetamina a Matthew Perry

I dettagli che hanno portato agli arresti sono contenuti in messaggi sequestrati in pc e telefoni (alcuni criptati), indizi cruciali per formulare le accuse. Secondo un atto d'accusa sostitutivo di 18 capi d'accusa, gli eventi che portarono alla morte di Perry iniziarono a settembre quando un medico di Santa Monica, Salvador Plasencia, apprese che Perry voleva la ketamina. Conosciuta da tempo come droga club, è sempre più utilizzata per curare persone affette da depressione e altri problemi di salute mentale, ma che comporta gravi rischi medici. Plasencia si rivolse a un altro medico, Mark Chavez, di San Diego, che possedeva una clinica che utilizzava ketamina.

Conferenza per le notizie sulla morte dell\'attore Matthew Perry a Los Angeles.

Presto i medici iniziarono a discutere su quanto far pagare a Perry il farmaco. "Mi chiedo quanto pagherà questo idiota", ha detto Plasencia in un messaggio di testo a Chavez, secondo l'accusa. "Scopriamolo." Plasencia ha continuato a fornire ketamina a Perry e al suo assistente, Kenneth Iwamasa, 59 anni. Plasencia ha ripetutamente iniettato la droga a Perry e ha anche istruito Iwamasa su come farlo, dice l'accusa. "Era come un brutto film", ha scritto Plasencia in un messaggio di testo a Chavez, dice l'accusa. Da settembre fino a fine ottobre, stando a quanto emerge, i medici hanno fornito a Perry circa 20 fiale di ketamina al prezzo di 55.000 dollari in contanti, hanno detto i procuratori federali.

Il ruolo della "regina della chetamina"

A metà ottobre, Iwamasa ha cercato un'ulteriore fonte di ketamina per il suo capo in difficoltà, dice l'accusa. Ha contattato un conoscente di Perry, Erik Fleming, che poi ha contattato un importante venditore clandestino noto come la "regina della ketamina". Dalle ricostruzioni emerge che il medico accusato di aver fornito la ketamina che ha ucciso Matthew Perry si è reso conto che l'attore poteva morire quando lo ha visto "congelare" per overdose pochi giorni prima della sua morte, hanno affermato i pubblici ministeri. Il dottor Salvador Plascencia aveva la licenza per prescrivere e somministrare il tranquillante, ma aveva bisogno dell'aiuto di un altro medico per tenere il passo con le grandi quantità che la star di Friends stava consumando nelle settimane prima di morire nell'ottobre dello scorso anno. Plascencia, 42 anni, ha mostrato disprezzo per Perry mentre la sua dipendenza cresceva vertiginosamente chiedendo a un collega disonesto "Mi chiedo quanto pagherà questo idiota", si presume.

L'omaggio a Matthew Perry agli Emmy Awards dopo la sua morte.

Secondo i pubblici ministeri federali, ruolo importante è stato anche quello di Jasveen Sangha, con doppia cittadinanza statunitense e britannica, che viveva a North Hollywood, vendeva ketamina e altri farmaci da anni. Sapeva che la ketamina poteva essere fatale. Nell'agosto 2019, un uomo ha avuto un'overdose di ketamina fornita dal Sangha, hanno detto i pubblici ministeri. Successivamente, uno dei membri della famiglia dell’uomo ha inviato un messaggio al Sangha. "La ketamina che hai venduto a mio fratello lo ha ucciso", hanno scritto. "È elencato come causa della morte." Secondo l’accusa, Sangha ha poi digitato una domanda su Google: “La ketamina può essere elencata come causa di morte”. Lei avrebbe iniziato a fornire i farmaci a Perry tramite Fleming, e lui coordinò le vendite con Iwamasa, dice l'accusa.