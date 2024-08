video suggerito

Tori Spelling sui costi dei college americani: "Dovrò aprire OnlyFans per pagare gli studi ai miei figli"

A cura di Stefania Rocco

Un account OnlyFans aperto per poter guadagnare il denaro necessario a permettere l’ingresso al college di tutti e 5 i suoi figli. Lo dichiara, scherzando, Tori Spelling nel corso di una puntata del suo podcast “MisSPELLING”. L’attrice, star delle serie tv “Beverly Hills 90210”, aveva ospitato William Shatner con il quale ha intavolato la discussione a proposito dei costi delle tasse universitarie negli Stati Uniti.

Tori Spelling è madre di 5 figli

L’attrice è madre di 5 figli: Liam Aaron McDermott (17 anni), Stella Doreen (16 anni), Hattie Margaret (12 anni), Finn Davey (11 anni) e Beau Dean (7 anni). Sono tutti nati dal matrimonio con Dean McDermott, dal quale si è separata a marzo dopo quasi 18 anni d’amore. Nella richiesta di divorzio è specificato che i due erano separati già dallo scorso 17 giugno 2023, periodo in cui erano cominciati a circolare i primi rumors a proposito di una presunta crisi in corso. Spelling ha chiesto la custodia fisica esclusiva e quella legale congiunta dei suoi 5 figli, ancora tutti minorenni.

Tori Spelling: “OnlyFans? Molte attrici lo fanno”

Dopo avere scherzato a proposito del fatto che “dovrà andare su OnlyFans per farli entrare al college”, Spelling ha risposto a una domanda del suo ospite che le aveva chiesto di spiegare in che modo si potesse utilizzare il social. “Come posso descriverlo. È un sito che in origine aveva più donne nel settore – non sex worker – e ora vede impegnate anche le attrici. Ci sono comici e chef, ci sono video e la gente paga. Molte attrici lo fanno adesso e mostrano le cose. Quindi, se indossi un bikini o qualcosa di rivelatore, se le persone si iscrivono e pagano di più, possono ottenere, ad esempio, una foto di te con il seno in mostra”. L’attrice ha dichiarato di conoscere molte colleghe che hanno guadagnato cifre importanti grazie a OnlyFans, compresa l’amica Denise Richards che si è iscritta sulla piattaforma nel 2022.