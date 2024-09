video suggerito

Milly Carlucci e l’amore con Angelo Donati: “Difendiamo la famiglia, da 19 anni ogni sabato è con me a Ballando” Milly Carlucci è pronta per la nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice si è raccontata in un’intervista tra carriera e vita privata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Da sabato 28 settembre al via su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci è più carica che mai. In un'intervista ha parlato con entusiasmo dei concorrenti scelti. Inoltre, ha spiegato perché – al contrario delle continue indiscrezioni – anche quest'anno Barbara D'Urso non farà parte del cast. Poi, ha parlato del rapporto con il marito Angelo Donati.

Milly Carlucci e Ballando con le stelle al via il 28 settembre

Milly Carlucci, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, è apparsa entusiasta del cast di Ballando con le stelle. Ha spiegato di avere corteggiato a lungo Sonia Bruganelli e quest'anno l'imprenditrice ha deciso di accettare. Quanto ad Anna Lou Castoldi ha notato come la concorrente respiri arte sin da bambina: "Lei è una deejay, parla di generi musicali, parla di cinema, è interessante vedere questa ragazza così giovane e così sofisticata". Ha assicurato che i Cugini di Campagna non balleranno con le zeppe perché potrebbe rivelarsi pericoloso. Poi ha replicato alle indiscrezioni che si rincorrono ogni anno circa la presunta partecipazione di Barbara D'Urso che tuttavia non si concretizza mai:

Barbara D'Urso è un personaggio strepitoso, una donna intelligente, interessante, capace. È chiaro che un pensiero lo fai tutti gli anni ed è sempre impossibile, ma un giorno ci sarà l'allineamento dei pianeti anche con lei. Chi sogno come Ballerina per una notte? Maria De Filippi, qualche volta ne abbiamo parlato in maniera scherzosa, ma il suo calendario è molto fitto. Se venisse accetterei di andare una sera ad Amici. Gli scambi devono essere onesti ed equanimi, sono aperte le trattative.

La vita privata di Milly Carlucci

Milly Carlucci è sposata con l'ingegnere Angelo Donati. La conduttrice ha dichiarato di tenere molto alla sua privacy e di aver fatto un patto ben preciso con il marito: "Ho sposato un uomo fuori dal mondo dello spettacolo e abbiamo fatto un patto tantissimi anni fa: il lavoro è il lavoro, con tutte le sue liturgie, ma, poi, bisogna difendere la famiglia come campo neutro. Anche i miei figli hanno fatto scelte di vita lontane dallo spettacolo. Certo, quando mia figlia si è sposata, quest'estate, l'ho detto, è una cosa bellissima". Ha ammesso di essersi "commossa tantissimo" al matrimonio della figlia Angelica Donati: "Non sono riuscita nemmeno a parlare quel giorno, ha provato a fare il discorso mio marito e ha commosso tutti". Angelo Donati è sempre presente durante la diretta di Ballando con le stelle:

Ogni sabato, da 19 anni. Ci supportiamo a vicenda anche se, essendo un ingegnere, io non posso andare con lui sui cantieri (ride ndr). Ma lui viene ad assistere al programma come spettatore ed è il nostro termometro: se si annoia vuole dire che c'è qualcosa che non va, se si diverte significa che siamo sulla strada giusta.