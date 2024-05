video suggerito

Cristina Parodi: "Ho avuto sensi di colpa per i miei figli. Ora per i problemi di cuore chiamano me" Cristina Parodi si racconta in un'intervista al settimanale F, in cui parla della sua carriera, dei sensi di colpa che la attanagliavano quando sono nati i suoi figli e lei ha staccato davvero poco dal lavoro. Ma poi ha capito che non si sarebbe dovuta preoccupare.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i volti più noti del piccolo schermo, sebbene siano ormai anni che non ne è più una assidua frequentatrice, c'è Cristina Parodi. La giornalista, prima mezzo busto del Tg5, poi conduttrice di Verissimo, e ancora presentatrice in Rai, da qualche tempo ha rivoluzionato la sua vita, lasciandosi alle spalle la tv e investendo nel mondo dell'abbigliamento, creando una nuova realtà imprenditoriale con l'amica Daniela Palazzi. In una lunga intervista racconta il suo essere una lavoratrice instancabile, ma anche di essere una madre presente e amorevole, per i suoi figli Benedetta, Alessandro e Angelica, infatti, farebbe di tutto.

Cristina Parodi e la sua vita da madre lavoratrice

Al settimanale F, la giornalista racconta la sua vita, sottolineando quanto la realizzazione personale sia stata per lei il primo obiettivo da realizzare, di cui non si è mai pentita e non ha rappresentato un ostacolo vero e proprio per la costruzione della sua famiglia:

Io ho scelto da subito di volermi realizzare e anche creare una famiglia. I primi due figli hanno solo quattordici mesi di differenza, però non ho quasi mai staccato. All’inizio ho fatto i conti con i sensi di colpa, poi ho capito: l’importante non è cambiargli il pannolino o aiutarli nei compiti, conta la qualità del tempo passato insieme.

Ha poi aggiunto: "È una gioia pazzesca se riesci a realizzarti sia in famiglia sia nel lavoro. Alla fine, i ragazzi sono cresciuti bene, consapevoli di tutto l’amore che hanno ricevuto". Dei suoi tre figli a soffrirne di più è stata Angelica, l'ultima: "La piccola, che ha sofferto di più quando sono andata in Rai: partivo il lunedì mattina alle 6 per Roma e tornavo il giovedì. Così ho ceduto al suo ricatto e le ho preso un gatto".

Il legame con i figli e l'amore col marito Giorgio Gori

Il suo rientro in casa, con una vita dai ritmi più lenti è arrivato quando i suoi figli erano già grandi e a casa coi genitori non stavano più. Benedetta, la maggiore, vive e lavora in Sardegna, Alessandro in Spagna:

Quando ho smesso di stare tanto fuori casa, loro non c’erano più e all’inizio è stato un po’ destabilizzante. Ma con Giorgio stiamo bene, e questo aiuta a superare la sindrome da nido vuoto, anche se ti devi ricalibrare come coppia. Io resto un punto di riferimento quando c’è una preoccupazione. Con mio marito si confrontano su questioni più organizzative, con me sui problemi di cuore.

E a proposito del ricalibrarsi come coppia, l'amore con Giorgio Gori è sempre stato particolarmente solido: "C’è un legame forte di amore e di stima reciproca che si rinnova. Il futuro non mi preoccupa, anche perché sono abituata ai cambiamenti di Giorgio, che ogni dieci anni si focalizza su qualcosa di diverso, sempre più difficile. Adesso si candida alle Europee".