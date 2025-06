video suggerito

“Katia Follesa e Vincenzo Ferrera stanno insieme”: le segnalazioni sulla comica e l’attore di Mare Fuori Katia Follesa e Vincenzo Ferrera starebbero insieme: il gossip circola da diversi giorni e darebbe un significato ai ringraziamenti della comica per l’attore di Mare Fuori. A febbraio, dopo Sanremo 2025, Katia Follesa scrisse per il presunto nuovo compagno: “Uscire i sentimenti, so che stai ridendo come solo tu sai fare”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra Katia Follesa e Vincenzo Ferrera ci sarebbe del tenero. Dopo la separazione da Angelo Pisani, annunciata nel 2024, la conduttrice e comica avrebbe intrapreso una relazione con l'attore di Mare Fuori. Il gossip arriva da Gabriele Parpiglia che parla di diversi avvistamenti: sebbene i diretti interessati non abbiano mai rotto il silenzio a tal riguardo, spunta un indizio che potrebbe confermare la loro vicinanza. A febbraio, dopo aver co-condotto Sanremo 2025, Katia Follesa scrisse per il presunto nuovo compagno: "Uscire i sentimenti, so che stai ridendo come solo tu sai fare".

Il gossip su Katia Follesa e Vincenzo Ferrera

Gabriele Parpiglia ha svelato che Vincenzo Ferrera e Katia Follesa stanno insieme. Stando a quanto riporta Biccy, "la prima segnalazione risale a due mesi fa, quando i due sono stati fotografati mano nella mano all’uscita di un cinema romano", poi sarebbero stati avvistati di nuovo insieme per le strade di Pienza, e ancora: "La scelta di trascorrere il weekend nel borgo medievale della Val d’Orcia conferma la solidità del loro rapporto". Il gossip non è stato confermato o smentito dai diretti interessati: Katia Follesa, però, dopo la sua partecipazione a Sanremo 2025, citò l'attore di Mare Fuori nei ringraziamenti finali.

Vincenzo Ferrera in Mare Fuori

Le parole di Katia Follesa per Vincenzo Ferrera

Katia Follesa lo scorso 16 febbraio, dopo aver accompagnato Carlo Conti nella terza serata del Festival di Sanremo 2025, condivise un post di ringraziamenti sul suo profilo Instagram. Sul finale del lungo messaggio social, è comparso anche il nome di Vincenzo Ferrera. Le sue parole sono apparse, però, criptiche: "Grazie a Vincenzo, "uscire i sentimenti" (so che stai ridendo) come solo tu sai fare mi fa gioire!". Tra i commenti al post quello dell'attore che ha aggiunto l'emoticon di un cuore. La dedica sale alla ribalta soltanto ora e appare curiosa: entrambi, stando a quanto rivela Parpiglia, sembrerebbero intenzionati a rendere pubblica la loro relazione.

Leggi anche Gianmarco Steri in crisi con Cristina Ferrara, la smentita della scelta del noto tronista