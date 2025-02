Katia Follesa spiega perché è finita con Angelo Pisani: “Il problema è che non litigavamo mai”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Katia Follesa è stata ospite di Supernova, podcast di Alessandro Cattelan. La comica, reduce della co-conduzione al Festival di Sanremo 2025, ha parlato per la prima volta della separazione dal compagno Angelo Pisani. I due avevano ufficialmente annunciato la rottura lo scorso settembre, dopo quasi 20 anni insieme e la nascita della loro figlia Agata nel 2010.

Perché Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati

Confidandosi con Alessandro Cattelan, Katia Follesa ha spiegato per la prima volta perché lei e Angelo Pisani si sono lasciati: "Il problema è che non litigavamo mai". La comica ha spiegato come il ‘non detto' tra loro li abbia portati ad allontanarsi sempre di più, fino alla decisione di prendere strade separate dopo quasi 20 anni insieme:

Se ci fossimo mandati a fan*lo più di una volta, a quest'ora saremmo ancora insieme. Siamo stati una coppia che è tanto presa cura l’uno dell’altro, ma abbiamo dimenticato la coppia a un certo punto, questo ‘noi’ di cui parlano gli psicoterapeuti. Per non fare stare male l’altro, ci tenevamo le cose dentro. Alla fine questa cosa scoppia. Lui è un uomo meraviglioso, però molto polemico, preciso.

“Eri tu quella che non litigava?”, le ha chiesto Cattelan. "Lui la sua polemica non la sviluppava, non veniva fuori la rabbia. Le discussioni non sfociavano mai, forse qualche vaffan**lo in più sarebbe stato utile".

Che rapporto hanno oggi Katia Follesa e Angelo Pisani

Follesa ha raccontato che con il compagno, in realtà, ci sono state due separazioni: "Non è mai venuto fuori niente, abbiamo tenuto sempre la cosa per noi. Ci siamo separati una prima volta, bene, la seconda ancora meglio perché abbiamo portato avanti uno spettacolo teatrale insieme". Anche se non sono più una coppia nella vita di tutti i giorni, la comica ha spiegato che per lei è sempre il punto di riferimento quando si tratta del suo lavoro:

Quando vivevamo insieme, ci confrontavamo sulle idee e scrivevamo insieme. Adesso, quando mi propongono qualcosa, dato che lui è la persona che mi conosce di più ed è un comico bravissimo, la prima persona che chiamo è lui. Ho bisogno sempre del suo lasciapassare.

Katia Follesa e Angelo Pisani si sentono spesso e sempre spesso si vedono per la figlia Agata, che vive con la madre ma vede il padre durante il weekend: "Ora che ci siamo allontanati comunque stiamo bene e spesso insieme, andiamo a cena insieme".