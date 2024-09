Katia Follesa e Angelo Pisani si sono separati, l’annuncio ufficiale: “Ne abbiamo sentite di tutti i colori” Katia Follesa e Angelo Pisani si sono separati. L’annuncio arriva con un video in cui il duo di comici rivela di essersi detto addio un anno fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono detti addio. L'annuncio arriva con un video in cui il duo di comici rivela di essersi separato un anno fa. Del loro amore rimane solo il sodalizio lavorativo e l'intesa tra due persone che sono state insieme per quasi vent'anni. Da tempo la notizia della loro rottura era nell'aria, una tesi avvalorata dalle parole di Follesa in un'intervista Corriere della Sera di qualche tempo fa: "Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione".

La rottura tra Katia Follesa e Angelo Pisani: "Siamo felicemente separati"

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Katia Follesa appare sorridente al fianco di Angelo Pisani. I due spiegano di dover dare due annunci importanti ai follower, il primo riguarda l'annuncio di due nuove date per gli spettacoli che hanno in programma insieme, il secondo ha a che vedere con la loro situazione sentimentale. Katia Follesa prende la parola:

Io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati da un anno e mezzo. Lo stiamo dicendo adesso e non lo abbiamo detto prima per un semplice motivo: perché pensavamo non fregasse niente a nessuno. Dato che ne abbiamo sentite un po' di tutte i colori, tra congetture di qua e di là ci siamo detti: ‘Facciamo che lo diciamo noi'. Siamo felicemente separati.

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono detti addio: "Un modo per essere ciò che siamo"

Il video di Katia Follesa e Angelo Pisani è accompagnato da un messaggio in cui spiegano come stanno vivendo questo momento. "Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un'occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse – si legge nella didascalia del filmato – Non c'è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo!"