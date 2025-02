video suggerito

Katia Follesa e il riscatto a Sanremo 2025: "Questo palco me lo merito, ho lavorato per tanti anni" Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone sono le coconduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Le loro dichiarazioni in conferenza stampa.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 13 febbraio, si è tenuta la conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Ad affiancare Carlo Conti saranno Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Le tre coconduttrici hanno raccontato lo stato d'animo con cui affronteranno il palco dell'Ariston.

Il riscatto di Katia Follesa

Per Katia Follesa, quella di questa sera è la ciliegina sulla torta dopo una lunga carriera: "È scontato dire che sono lusingata di questa chiamata di Carlo. Conto di divertirmi moltissimo stasera. Mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro. Me lo merito. E sono felicissima di poterne fare parte insieme alle mie colleghe". Quindi ha anticipato: "Io stasera avrò una missione. Poi vediamo cosa succede".

Miriam Leone aveva detto di no a Carlo Conti

Miriam Leone ha raccontato di avere accettato l'invito di Carlo Conti senza esitazione. In passato, tuttavia, le cose sono andate diversamente: "Carlo dieci anni fa ti avevo detto no, te lo ricordi?". Nel 2015 non accettò l'invito del conduttore. Miriam Leone ha proseguito: "Stavo girando Non uccidere a Torino. Quando mi ha richiamato ho detto che non posso ridire di no al Festival e a Carlo Conti. Gli ho detto sì, sono qua, in bilico tra l'emozione e la voglia di divertirmi". Poi ha ironizzato: "Sfoggerò pochi abiti, avrei voluto indossarne di più. Evviva la musica italiana".

L'emozione di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha ammesso di essere molto emozionata all'idea di tornare sul palco dell'Ariston: "Non ero così emozionata dall'esame della maturità. Sono veramente contenta ed entusiasta di stare qua. Grazie per l'opportunità. La mia prima volta a Sanremo è stata cinque anni fa, durante il Covid, e ho un ricordo indelebile. È un'emozione unica per me tornare stasera sul palco dell'Ariston. Sono contenta di essere in compagnia di queste donne che ammiro tantissimo. Sono sicura che ci divertiremo".