Ryan Gosling sorprende la moglie Eva Mendes in Tv: perché per 10 anni non si sono mostrati insieme in pubblico

Una sorpresa di Ryan Gosling per la moglie Eva Mendes in Tv, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, ha firmato la nuova apparizione in pubblico di una delle coppie più amate di Hollywood, 10 anni dopo l'ultima volta. L'attore ospite del famoso programma in onda sul canale NBC, ha improvvisato una festa a sorpresa alla sua dolce metà, che ieri ha compiuto 52 anni, che stava seguendo la diretta dal backstage del palco dello show. Un tecnico, su richiesta di Gosling, è andata a recuperarla e dopo l'imbarazzo iniziale, l'attrice e imprenditrice si è unita ai festeggiamenti. In studio è entrata la banda della North Bergen High School per suonare per lei la canzone "Tanti auguri a te", facendosi accompagnare dal pubblico.

L'ultima volta che la coppia ha condiviso la scena pubblica risale al 2013, in occasione della premiere di Come un tuono a New York, lo stesso film che gli ha permesso di incontrarsi, e innamorarsi. Quello di ieri è stato uno "strappo alla regola" che ha spezzato di fatto la loro estrema riservatezza e il desiderio di tenere lontane dalla vita privata le luci dei riflettori. Genitori di Esmeralda e Amada, nate nel 2014 e nel 2016, Ryan Gosling ed Eva Mendes si sono sposati presumibilmente nel 2022, anno in cui l'attrice – che ha lasciato i set cinematografici da tempo per dedicarsi alla carriera da imprenditrice – iniziò a parlare dell'attore definendolo "suo marito".

Sebbene qualche volta abbiano parlato pubblicamente del loro amore, e foto dei paparazzi a parte, hanno sempre preferito evitare le apparizioni in pubblico come coppia. Una scelta volta a proteggere la loro vita privata, e soprattutto la famiglia. L'attrice, a People tre anni fa circa, raccontò che il suo desiderio era quello di creare uno spazio protetto per crescere le figlie: "Io e Ryan stiamo facendo il nostro dovere amandole", disse. Un esempio raro nel panorama delle celebrità: hanno costruito una storia d'amore longeva, senza trasformarla in spettacolo da dare in pasto ai media e agli appassionati di gossip. E forse è proprio questo il segreto della solidità della loro relazione.