Zendaya conferma il matrimonio con Tom Holland, le foto con la fede nuziale al dito

Zendaya e Tom Holland si sono sposati e dopo la conferma dello stilista dell’attrice, spunta la fede nuziale al dito della star di Euphoria.

Dopo settimane di indiscrezioni e dichiarazioni di fonti vicine alla coppia, sembrerebbe essere arrivata la conferma ufficiale sul matrimonio, celebrato in gran segreto, di Zendaya e Tom Holland. Un anno fa lei, all'82esima cerimonia dei Golden Globe, sfoggiò un anello di diamanti all'anulare sinistro, per i media americani un vero e proprio anello di fidanzamento ricevuto in regalo dal compagno. E pochi giorni dopo circolò, attraverso TMZ, la notizia della proposta di matrimonio. Tom Holland si sarebbe inginocchiato davanti alla sua collega e partner dal 2021 durante le feste di Natale di due anni fa, in un "ambiente molto intimo", lontano da occhi indiscreti. A ottobre 2025 confermò che l'attrice era ormai la sua "fidanzata", e non più la sua "ragazza", precisando quindi che presto sarebbe diventata sua sposa. A distanza di un anno, a inizio marzo 2026, Law Roach, storico stilista dell'attrice di Euphoria, ha annunciato che il matrimonio si è tenuto in gran segreto, stuzzicando tutti i giornalisti presenti sul red carpet degli Actor Awards 2026 con la frase: "Ve lo siete perso".

Un vero e proprio scoop che ha lasciato i fan della coppia senza parole, e affamati di ulteriori dettagli. La coppia ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla relazione amorosa, nonostante la popolarità in qualità di divi di Hollywood. Attori affermatissimi, sono tornati anche a recitare insieme sul set nel film Spider-Man: Brand New Day, prossimamente in uscita nelle sale, ma fatta eccezione per pochi post di coppia e qualche paparazzata, si mostrano insieme come coppia soltanto per questioni lavorative. Nessuno dei due, infatti, ha rotto il silenzio sulle voci di matrimonio circolate, poi confermate dallo storico stilista dell'attrice. A rendere ufficiale, però, la loro unione è la fede che la star di Euphoria ha sfoggiato al dito sul red carpet del Louis Vuitton Fashion Show, alla Paris Fashion Week.

Fede nuziale al dito di Zendaya

Apparsa in un abito camicia bianco con una cintura in vita, ha catturato lo sguardo dei fotografi presenti sulla passerella quell'anello d'oro al suo dito, uguale a una tradizionale fede nuziale. Il settimanale Chi sottolinea inoltre un altro dettaglio: ha sostituito il suo anello di fidanzamento Jessica McCormack da 5 carati con un elegante anello eternity in diamanti e la fede in oro. Un dettaglio che conferma di fatto che Zendaya e Tom Holland sono ora marito e moglie. Nessuna foto, dettaglio o info sul grande giorno è però pubblico, a conferma del desiderio di riservatezza che entrambi proteggono con cura.