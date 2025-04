Capelli ricci: i tagli corti, medi e lunghi di tendenza per la primavera 2025

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Roberto Cavalli

Sulle passerelle della Primavera/Estate 2025 hanno sfilato tante teste ricce, tutte diverse. Ci sarà davvero da sbizzarrirsi, con gli hair look, tra boccoli e onde, ma con un solo grande must: il volume. Grande successo anche per l'intramontabile frangetta. Ecco dunque cosa suggeriscono le tendenze per tagli corti, medi e lunghi.

Il mullet per i capelli ricci

Il mullet è il taglio perfetto per chi vuole osare, stravolgere l'immagine con qualcosa di davvero accattivante e diverso dal solito. È impossibile passare inosservati con questa acconciatura ribelle che richiama subito le atmosfere punk, originale e audace, perfetta per valorizzare capelli ricci e mossi. Il mullet permette di giocare con diverse lunghezze e volumi, dà struttura ai ricci più stretti e valorizza quelli più aperti, che risultano meno appesantiti. Il vantaggio di questo taglio, infatti, è proprio la possibilità di declinarlo in base alla propria tipologia di capello. Ogni riccio è diverso dall'altro, per questo ogni persona avrà il suo mullet ideale. Per chi ha ricci naturalmente molto definiti, meglio quello corto dietro con ciocche più lunghe nella parte superiore per dare volume. Viceversa, chi ha i capelli mossi può scegliere una versione asimmetrica, per bilanciare e valorizzare tutta la chioma domando l'effetto crespo. Per i ricci indomabili la scelta ideale è un mullet sfoltito.

Acne Studios

Capelli ricci medi e voluminosi con la frangia

Chi ha detto che i capelli ricci non vanno d'accordo con la frangia? La frangetta riccia è perfetta per incorniciare il viso. Si presta in modo particolare ai visi tondi, squadrati e a cuore, che amano soprattutto le frange belle piene. Abbinata ai capelli lunghi, la frangetta va anche a snellire il volto (soprattutto quella a tendina). Con un po' di attenzione casalinga, si può mantenere lo stesso effetto di quando si mette piede fuori al salone, dopo la magia del parrucchiere. Il segreto è bagnarla e sistemarla con l'aiuto di un gel definizione usato col diffusore, vaporizzando acqua per agire su capello sempre ben idratato. In questo modo si può mettere la frangia in perfetta piega, dando definizione e il giusto volume che si desidera. Attenzione con le forbici, soprattutto in caso di fai da te: bisogna evitare di farsi prendere la mano e accorciare troppo. Sui capelli ricci la frangia è perfetta se si ha un mullet oppure un taglio scalato, perché rende il tutto ancora più sbarazzino.

Loewe

Tagli capelli corti e ciuffo lungo

Dal pixie cut al caschetto, questa primavera vuole i capelli ricci corti. Sono l'ideale per la bella stagione; donano freschezza al look, si adattano perfettamente al clima primaverile e alla voglia di leggerezza. Inoltre, sono più facili da gestire, perché il tempo di asciugatura e messa in piega è ridotto, con conseguente minore stress nell'acconciarli. Il tocco stiloso da aggiungere può essere un ciuffo lungo laterale, per dare il giusto movimento.

Roberto Cavalli

Tagli asimmetrici per capelli ricci

I capelli ricci danno il massimo coi tagli scalati e asimmetrici, perché ne esaltano la struttura e la forma. Il taglio asimmetrico dà un aspetto moderno e vivace, che esprime personalità e carattere. Si può scegliere un lato più lungo dell'altro, oppure un taglio lungo davanti e più corto dietro: in entrambi i casi, si ottiene un risultato di grande effetto, in cui si gioca coi volumi, con le lunghezze e perché no, con strategici colpi di luce sulle ciocche si può ulteriormente enfatizzare il risultato finale. L'asimmetrico sta bene anche sui tagli molto corti, soprattutto se si vuole creare un effetto più alto sulla parte superiore.

Roberto Cavalli

Capelli ricci lunghi scalati per creare movimento

Il rischio, coi capelli ricci, è che acquistando lunghezza perdano in definizione e volume, appesantendosi. Capita soprattutto coi capelli molto sottili, quelli che con maggiore difficoltà reggono i centimetri in più. Il taglio scalato, però, è un'ottima soluzione proprio per guadagnare volume e definizione, assicurandosi una chioma curata, perché va a ridurre l'effetto crespo e dona movimento, rendendo la chioma leggera. La scalatura è molto trendy e dona particolarmente ai visi lunghi, perché va ad evidenziare gli zigomi dando equilibrio all'ovale del viso. Viceversa, sui visi squadrati sta meglio il taglio lungo pari che riduce la fronte larga, soprattutto se abbinato alle curtain bangs (la frangia a tendina).