Miriam Leone brilla all’ottavo mese di gravidanza con un maxi abito color pastello In uno scatto postato sul suo profilo Instagram, Miriam Leone splende con un abito super cool che esalta le linee morbide del pancione.

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone si gode gli ultimi mesi di gravidanza senza rinunciare a un tocco di stile. L'attrice sta vivendo un periodo molto positivo anche a livello professionale. Nell'ultimo mese è approdata sul piccolo schermo con la serie I Leoni di Sicilia dove interpreta Giulia Portalupi e presto sarà al cinema, nuovamente nei panni di Eva Kant, in Diabolik chi sei?. Tra un red carpet e una presentazione, però, le sue attenzioni sono solo per il piccolo che nascerà a breve.

L'abito premaman sui toni pastello di Miriam Leone

In uno scatto postato sul suo profilo Instagram, l'attrice da poco entrata nell'ottavo mese di gravidanza splende. A illuminare la sua silhouette arriva anche la luce che filtra dalle grandi finestre del suo soggiorno, evidenziando le linee morbide del pancione. Miriam Leone sceglie un look comfy con un abito in maglia sui toni pastello dalle maniche extra lunghe. I capelli un po' spettinati completano questo outfit autunnale casalingo. Come spesso accade, l'attrice si ritrae senza trucco e senza filtri, esaltando la sua bellezza naturale.

Un selfie al naturale per Miriam Leone

"Love is the house" ha scritto Miriam Leone nella descrizione del post Instagram in riferimento alla famiglia che si sta per allargare. Tra poche settimane lei e il marito Paolo Carullo diventeranno genitori per la prima volta. Come raccontato dall'attrice in numerose interviste, la coppia non ha voluto conoscere il sesso del bebé: una sorpresa ancora più dolce, in questo anno pieno di soddisfazioni per l'attrice siciliana.