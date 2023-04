Miriam Leone senza trucco col reggiseno vintage: “Stay natural come stile di vita” Miriam Leone è tornata a posare senza trucco e lo ha fatto in versione “vintage”. Ancora una volta ha dimostrato che rimanere “al naturale” per lei è un vero e proprio stile di vita.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone ci tiene a mantenere un legame diretto con i followers e, sebbene non documenti ogni singolo dettaglio della sua quotidianità con Stories e foto, di tanto in tanto torna a mostrarsi alle prese con shooting e impegni lavorativi. La sua più grande passione? Le foto al naturale, soprattutto se scattate alla fine di un allenamento o nel backstage di un set cinematografico. Per lei rinunciare a ogni tipo di artificio a di filtro è un vero e proprio stile di vita. Certo, essendo da sempre un'indiscussa icona di bellezza, non ha particolari problemi a dire no al make-up, ma è chiaro che lo fa anche per lanciare un importante messaggio body positive su Instagram.

La foto al naturale di Miriam Leone

Non è la prima volta che Miriam Leone posa in versione acqua e sapone sui social, spesso ha rivelato la sua bellezza senza filtri seguendo il trend del selfie senza make-up. Proprio di recente lo aveva fatto in palestra ma è ora che è riuscita a dare il meglio di lei. Ha posato in camerino con il viso al naturale, i capelli raccolti in un telo usato come turbante poco dopo lo shampoo e lo sguardo rivolto dritto in camera. Nella didascalia ha scritto "Stay natural come stile di vita… ma a tratti…", lasciando intendere che rinunciare a ogni tipo di artificio per lei è una vera e propria passione. In un mondo in cui domina l'artificialità e l'essere perfetti a tutti i costi, Miriam va in controtendenza ed è per questo che è amatissima.

Miriam Leone con la lingerie retrò

Oltre al meraviglioso viso al naturale, ad attirare le attenzioni dei fan di Miriam è stato anche il suo look. Ha posato in lingerie ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non ha puntato su tulli, pizzi e trasparenze, ha preferito un completino in cotone bianco dall'animo vintage. Sia il reggiseno col ferretto che gli slip a vita alta sembrano essere retrò ma, nonostante ciò, le stanno splendidamente. Si tratterà di un'esigenza scenica come qualche giorno fa (quando ha posato ancora in intimo vintage)? L'unica cosa certa è che riesce a essere elegante e chic anche con gli outfit più improbabili.