Miriam Leone spettinata e senza trucco: “Mostrarmi senza artifici mi aiuta a ritrovare me stessa! Miriam Leone ha sempre avuto la passione per le foto al naturale e lo ha dimostrato di recente, immortalandosi spettinata e senza trucco. Sui social ha poi spiegato il motivo per cui ama mostrarsi in versione acqua e sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone è impegnatissima sul fronte lavorativo, basti pensare al fatto che ormai da diverse settimane si mostra spesso sul set del film (ancora top secret) di cui è protagonista. Se di recente si era immortalata prima con un outfit in pieno stile college, poi con un taglio corto e sbarazzino tutto nuovo, ora ha preferito lasciare spazio a un look acqua e sapone. Le foto al naturale sono tra le sue grandi passioni e a quanto pare non è riuscita a resistere alla mania dei no make-up selfie. Il motivo per cui lo ha fatto? Lo ha spiegato nella didascalia del post condiviso sui social: ecco cosa ha scritto l'attrice.

La foto acqua e sapone di Miriam Leone

Tra le mode più gettonate tra le star da qualche tempo a questa parte c'è quella delle foto al naturale postate sui social. Miriam Leone ha seguito spesso la mania, ma è solo di recente che è riuscita ad attirare tutte le attenzioni dei fan. Si è immortalata in primissimo piano a fine allenamento, è sudata e indossa ancora il top sportivo scollatissimo in total pink. Sul viso non ha neppure un filo di make-up, mentre i capelli sono umidi e spettinati, ma nonostante ciò è sempre meravigliosa, a prova del fatto che non le servono particolari artifici per far risaltare la sua bellezza.

Il messaggio di Miriam Leone

Nella didascalia l'attrice ha poi spiegato qual è il motivo che la spinge spesso a condividere scatti acqua e sapone. Le sue parole sono state: "Passione, sacrificio e sudore. E del perché mostrarsi (anche!) senza trucchi e senza pieghe e senza artifici… Mi aiuta a ritrovare me stessa, ad abbassare le aspettative che ho su di me nell’abitudine che ho (per lavoro) a vedermi molto spesso “sistemata”, pettinata, ben illuminata…mostrarmi così mi dà forza e libertà. Riflessioni del work-out del sabato". Insomma, Miriam Leone "una di noi": è proprio questo suo animo semplice a renderla amatissima.