Miriam Leone in stile college con calzettoni e minigonna: segue Sanremo dal set cinematografico Miriam Leone sta seguendo il Festival di Sanremo “a distanza”, ovvero dal set cinematografica su cui è impegnata. Sui social non ha esitato a mostrare il suo nuovo look in stile college con minigonna e calzettoni a vista.

A cura di Valeria Paglionico

In questa settimana tutti gli occhi dei media italiani sono puntati sul Festival di Sanremo, l'evento dell'anno che puntualmente riesce a catalizzare le attenzioni pubbliche per 5 giorni. Al di fuori della "bolla sanremese", però, la vita va avanti, soprattutto per le star che non hanno la fortuna di seguire il tutto direttamente dalle prime file della platea. Lo sa bene Miriam Leone, attualmente lontana dalla Liguria e alle prese con un nuovo lavoro cinematografico. Sui social continua ad avere un rapporto diretto con i fan e non sorprende che si sia servita proprio del suo profilo per documentare il nuovo look "da set" ispirato allo stile college: ecco cosa ha indossato.

Il look college di Miriam Leone

"Quando sul set hai le sveglie alle 5.30 del mattino la settimana di Sanremo", sono queste le parole con cui Miriam Leone ha dato il via alla sua giornata lontana dal vortice del Festival. Ha lasciato intendere che è impegnata con un nuovo lavoro cinematografico e per l'occasione si è lasciata immortalare sullo sfondo di una camera d'albergo mentre porta a termine i preparativi per apparire al meglio. Ha puntato sulla moda college, uno dei trend più gettonati delle ultime stagioni, abbinando un maglioncino color nude aderente e a collo alto a una gonna corta in total black che ha lasciato le gambe nude.

Miriam Leone con i calzettoni a vista

Per completare il tutto ha evitato i classici décolleté, ha preferito un paio di anfibi stringati in pelle, senza tacco e dall'animo rock. Li ha abbinati a dei calzettoni di spugna bianchi decorati con la scritta "Love" sul davanti, li ha portati a vista come impone la moda del momento. Capelli legati in uno chignon tirato all'indietro, trucco appena accennato e posa distratta: Miriam Leone è una delle icone di bellezza e di stile più amate del nostro paese e non smette mai di sorprendere con i suoi look fashion, sofisticati ma allo stesso tempo minimal.