Miriam Leone con capelli corti e cappellino: sul set mostra il nuovo look Miriam Leone è sul set per un nuovo film ma sui social documenta spesso i suoi impegni quotidiani. Nelle ultime ore ha sorpreso i fan con capelli corti e cappellino: ecco il nuovo look dell’attrice.

Nell'ultima settimana i media italiani sono stati "monopolizzati" dal Festival di Sanremo ma, mentre all'Ariston venivano presentate le 28 canzoni in gara, sono state moltissime le star che hanno continuato a lavorare ai loro progetti lontani dai riflettori. È il caso di Miriam Leone, che sui social ha documentato le giornate passate sul set. È alle prese con le riprese del suo prossimo film ma non per questo ha dimenticato i fan, anzi, ha mostrato alcuni dettagli inediti della scenografia e del look che sfoggerà. Nella nuova pellicola apparirà irriconoscibile tra outfit oversize e un'acconciatura originale.

Il nuovo look di Miriam Leone

L'avevamo lasciata su Instagram con un completino in pieno stile college, oggi ritroviamo Miriam Leone in una versione inedita. Ha postato una delle sue dirette social, rivelando alcuni dettagli non solo del set ma anche del look che sfoggerà nel nuovo film. Non ha mai nascosto la sua passione per i cambi look, in più di un'occasione ha rinunciato al rosso naturale, ma è stato solo nelle ultime ore che si è superata. Ha detto addio al long bob e ha sfoggiato un taglio cortissimo con la frangia, il tutto arricchito da un cappellino di lana total black. Bomber oversize e trucco appena accennato: nel nuovo film l'attrice sarà letteralmente irriconoscibile.

Miriam Leone con i capelli corti

Miriam Leone ha tagliato i capelli?

Di fronte un cambio look tanto drastico sono stati moltissimi coloro che hanno chiesto a Miriam se si trattasse di un vero "colpo di testa". Del resto, dagli esordi della carriera a oggi ha spesso rivoluzionato l'acconciatura, passando dal rosso al biondo platino, fino ad arrivare all'arancione. Inizialmente l'attrice ha scherzato dicendo che aveva tagliato tutto, poi ha rivelato che in verità si è limitata a usare una parrucca per interpretare al meglio il suo personaggio. Insomma, a quanto pare al termine delle riprese vedremo ancora la Leone con la sua splendida chioma rossa e lunga, anche se non si esclude che presto possa ancora una volta fare visita al parrucchiere di fiducia.