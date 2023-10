Miriam Leone: “Sono all’ottavo mese, ma il sesso non lo sappiamo lo scopriremo quando nascerà” Miriam Leone, ospite di Domenica In nella puntata di domenica 22 ottobre, racconta di non aver voluto sapere insieme a suo marito il sesso del bebè che aspetta, per scoprirlo nel giorno della sua nascita.

A cura di Ilaria Costabile

Miriam Leone è stata ospite della puntata di domenica 22 ottobre di Domenica In. L'attrice siciliana, reduce dalla partecipazione alla Festa del Cinema di Roma dove ha presentato il terzo capitolo di Diabolik e dove tornerà per la prima della serie "I Leoni di Sicilia", ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e ha parlato della sua nuova condizione di mamma.

L'idea di Miriam Leone sulla maternità

Diventare madre non è mai stata una priorità per Miriam Leone che, infatti, ha raccontato a Mara Venier come la tenacia con cui si è impegnata nel suo lavoro, che le ha fatto conquistare obiettivi che mai aveva sperato, l'ha sempre tenuta piuttosto distante dal pensiero di avere un bambino. L'attrice, infatti, spiega che l'incontro con suo marito Paolo Carullo, è stato per lei significativo:

Ho lavorato tanto in questi anni, non ci avevo mai pensato, sia perché non avevo trovato la persona con cui sentirmi meno responsabilità, ogni tanto penso ho un bravo marito, che è una brava persona, dove sbaglierò io ci sarà lui, e questa cosa mi rassicura. Questa cosa della famiglia che si è formata ha reso tutto molto naturale, ma se non fosse arrivato non mi sarei depressa per questo, perché ho una vita piena di cose belle e tante soddisfazioni. Mi sembra un messaggio importante, non pensare che noi donne siamo solo quello.

La sorpresa sul sesso del nascituro

Come da lei annunciato, appena arrivata in studio, Miriam Leone è entrata nell'ottavo mese di gravidanza: "L'ultima volta mi ero appena sposata e ti ho portato i confetti, stavolta ti porto il pancione" dice ridendo l'attrice. A questo proposito, quindi, non poteva mancare la domanda di Mara Venier, curiosa di sapere se si tratta di un maschio o una femmina, ricevendo una risposta inaspettata: