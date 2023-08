Miriam Leone mostra alcuni momenti della gravidanza, le prime foto pubblicate sui social Miriam Leone convide alcuni scatti della sua estate, in cui mostra le rotondità della gravidanza dopo l’annuncio fatto a inizio mese durante una lunga intervista.

A cura di Ilaria Costabile

Miriam Leone ha annunciato che ben presto diventerà mamma e lo ha fatto in un'intervista rilasciata a inizio agosto sul settimanale Vanity Fair. Ed ecco che, a distanza di qualche settimana, l'attrice pubblica sul suo profilo Instagram alcune foto della sua estate, che la ritraggono nel pieno della gravidanza.

Le foto di Miriam Leone in dolce attesa

Le rotondità del ventre ben in evidenza, con una prima foto che inquadra Miriam Leone dal basso, con gli occhi socchiusi e una brocca tra le mani. Nello scatto successivo, invece, l'attrice appare in costume intenta a salire delle scale che affacciano su una distesa marina, probabilmente dopo un bagno rinfrescante. Momenti di un'estate trascorsa all'insegna del relax, in Italia, in compagnia di suo marito Paolo Carullo e che raccontano la semplicità di quei giorni lontani dal lavoro costante sul set e dedicati esclusivamente al benessere della sua famiglia. Il primo scatto, però, dopo l'annuncio della gravidanza lo aveva pubblicato in riva al mare, a Ferragosto, mostrandosi per la prima volta con il ventre scoperto.

L'annuncio della gravidanza

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, nella quale ha annunciato di essere in dolce attesa, Miriam Leone aveva raccontato di come la gravidanza sia arrivata in un momento per lei emotivamente perfetto, in cui si è sentita pronta all'idea di dar vita e prendersi cura di un altro essere umano: