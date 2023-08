Chi è Paolo Carullo, marito di Miriam Leone e futuro padre di suo figlio Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone e futuro padre del loro primo figlio. Originario di Caltagirone, 43 anni, è un manager finanziario di professione, lontano dal mondo dello spettacolo. Il primo incontro a una festa, poi le nozze nel settembre 2021 a Scicli, in Sicilia.

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone e futuro padre di loro figlio. L'attrice, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair in esclusiva, ha annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta. Originario di Caltagirone, 43 anni, è un manager finanziario di professione, completamente lontano dal mondo dello spettacolo. I due si sono incontrati per la prima volta a una festa e si sono sposati nel settembre 2021 a Scicli, in Sicilia, terra d'origine di entrambi.

Chi è Paolo Carullo, marito di Miriam Leone e manager finanziario

Paolo Carullo è nato il 31 agosto 1980 a Caltagirone, in provincia di Catania. Ha 43 anni ed è cresciuto in Sicilia. Nel 2006 si è laureato in Economia e Finanza a Milano e si è dedicato al mondo degli affari. Nel corso della sua vita, ha portato anche avanti la passione per la musica, tanto da fondare la band Apple Jack. Nonostante questo, è sempre rimasto lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. La sua relazione con Miriam Leone infatti è sempre stata piuttosto riservata.

Miriam Leone e Paolo Carullo

Il matrimonio tra Miriam Leone e Paolo Carullo in Sicilia

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono incontrati per la orima volta a una festa in Toscana, dove per coincidenza erano gli unici siciliani. "Ci siamo conosciuti a una festa. Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all'altare", ha raccontato l'attrice ospite di Verissimo con Silvia Toffanin.

Leggi anche La figlia di Loredana Lecciso si è sposata, nozze in Kenya per Brigitta Cazzato e il marito Jan

Le nozze si sono celebrate il 18 settembre 2021 a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova. Una celebrazione che si è svolta quasi in gran segreto, dal momento che l'attrice sui social non aveva lasciato trapelare notizie fino a pochi giorni prima, anche se i gossip sulla loro unione stavano diventando sempre più insistenti. Per il grande giorno, Miriam Leone ha voluto accanto a sè gli amici più cari e i parenti, pur mantenendo sempre una certa riservatezza. Sui social poi, a un anno di distanza, aveva condiviso la prima prova dell'abito da sposa, nel giorni in cui se ne era innamorata. A distanza di qualche mese dalle nozze, erano stati fotografati a Napoli più innamorati che mai.

Miriam Leone e Paolo Carullo presto genitori: aspettano il primo figlio

Solo qualche giorno fa, Miriam Leone ha annunciato di essere incinta per la prima volta. Presto lei e il marito Paolo Carullo diventeranno genitori per la prima volta. In una lunga intervista a Vanity Fair, l'attrice racconta come l'ha scoperto: "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo".

Prima non sarebbe stata pronta diventare madre perché, confessa, "ho avuto bisogno di rigenerare me stessa prima di poter generare qualcun altro", adesso invece non vede l'ora di dare alla luce il primo figlio o figlia. "Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita", ha raccontato la futura mamma.