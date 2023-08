I Leoni di Sicilia su Disney +, la data d’uscita della serie con Miriam Leone e Michele Riondino Sono state comunicate le date d’uscita degli episodi di “I Leoni di Sicilia”, la serie tratta dall’omonimo best seller scritto da Stefania Auci e diretta da Paolo Genovese. Nel cast Miriam Leone, Michele Riondino e tanti altri attori noti.

A cura di Ilaria Costabile

È stata annunciata la data d'uscita di una delle serie più attese del prossimo autunno, si tratta di "I Leoni di Sicilia", tratta dall'omonimo best seller di Stefania Auci, e disponibile su Disney Plus. Come accaduto per altri prodotti seriali arrivati su piattaforma, la scelta è stata quella di dividere gli episodi, ed ecco quando usciranno quelli della serie diretta da Paolo Genovese.

Le date d'uscita e le prime foto di I Leoni di Sicilia

Sono in totale otto gli episodi della serie tv, distribuiti in streaming in due momenti diversi. Se la prima parte sarà disponibile a partire dal 25 ottobre, gli ultimi quattro episodi arriveranno su Dinsey Plus a partire dal 1 novembre. Nell'annunciare la data d'uscita della serie, la piattaforma ha anche diffuso le prime foto, con i protagonisti, in primis Miriam Leone e Michele Riondino, a cui si aggiungono altri nomi assai noti del panorama attoriale italiano. Nel cast, infatti, oltre agli attori già citati, compaiono anche Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Donatella Finocchiaro, Paolo Briguglia ed Ester Pantano e infine Adele Cammarata.

La trama della serie su Disney +

La scrittura della serie è stata affidata alla penna di Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, e parallelamente al libro si racconta la storia della famiglia Florio. La vicenda inizia con Paolo e Ignazio, due fratelli nonché piccoli commercianti di spezie che decidono di lasciare la loro terra natia, la Calabria, affossata in un passato che li opprime, per cercare una strada che possa risollevarli.

Arrivati in Sicilia, ripartono da zero, rilevando una bottega in pessime condizioni che, poi, diventerà una florida attività, trasformata in un vero e proprio impero da Vincenzo, il figlio di Paolo, che è un giovane dalle idee brillanti e innovative. La vita perfetta della famiglia Florio viene scombussolata dall'arrivo di Giulia, una donna dal carattere forte e dalla vivida intelligenza, che si contrappone sin da subito alle regole imposte dalla società di quel tempo.